Acht Vertragsverlängerungen – Germania hält wichtige Schlüsselspieler

Marcel Menzel bleibt bis 2026

Privat wartet auf den 28-Jährigen zudem eine besondere Herausforderung: Marcel Menzel wird Vater. „Ich bin stolz, weiter das Vertrauen des Vereins zu bekommen. Bei Germania passt einfach alles – sportlich wie menschlich“, so Menzel.

Torwart Marcel Menzel hat seinen Vertrag bei Germania Wolfenbüttel vorzeitig bis 2026 verlängert. Der erfahrene Schlussmann bleibt damit auch in den kommenden Jahren eine wichtige Stütze des Teams. Mit seiner Ruhe, seinen Paraden und seiner Verlässlichkeit hat sich Menzel auf und neben dem Platz als feste Größe etabliert.

Mats Hahne verlängert – Rückhalt im Tor

Auch Torhüter Mats Hahne bleibt Germania treu. Der 27-Jährige, der im Sommer 2023 zum Verein stieß, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Seit seinem Wechsel hat sich Hahne mit starken Leistungen als sicherer Rückhalt bewiesen und sich schnell ins Team integriert.

„Germania ist für mich mehr als nur ein Verein. Ich fühle mich hier absolut wohl und freue mich riesig, weiter Teil dieses Weges zu sein“, betonte Hahne anlässlich seiner Vertragsverlängerung.

Kapitän Tom Madsack führt weiter Regie

Mit Tom Madsack bleibt der Kapitän des Teams bis mindestens 2026 an Bord. Der zentrale Mittelfeldspieler war mit seiner Führungsstärke, seiner Spielintelligenz und seiner Leidenschaft einer der wichtigsten Garanten für den Aufstieg.

„Hier passt alles – ich freue mich riesig auf die kommenden Aufgaben mit dem Team. Ich liebe die Jungs und habe einfach Bock auf die neue Saison“, so der Mannschaftsführer.

Carl Himmstedt bleibt – das Urgestein in der Defensive

Carl Himmstedt bleibt dem BV Germania ebenfalls erhalten. Seit über zwei Jahrzehnten ist der Innenverteidiger dem Verein verbunden. Mit seiner Kopfballstärke, seiner Erfahrung und seiner kompromisslosen Zweikampfführung ist er ein Eckpfeiler der Defensive.

„Germania ist wie ein zweites Zuhause für mich. Die Jungs sind klasse und ich hoffe, dass wir unsere Ziele in der kommenden Saison erreichen“, erklärte Himmstedt.

Sebastian Schlüschen verlängert trotz Verletzungspech

Auch Sebastian Schlüschen hat sich für einen Verbleib entschieden. Der technisch versierte Mittelfeldspieler, der in der Jugend beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, kämpft sich nach einer langen Verletzungspause zurück und will in der kommenden Saison wieder voll angreifen.

„Das letzte Jahr war sehr hart für mich. Umso mehr freue ich mich auf die kommende Saison mit den Jungs und bin heiß auf die Aufgabe in der Landesliga“, so Schlüschen.

Lando Baerwolf bleibt Leistungsträger bis 2026

Mit Lando Baerwolf bindet Germania einen weiteren Schlüsselspieler langfristig. Der beidfüßige Offensivmann war mit 17 Toren in 21 Spielen einer der Topscorer des Aufstiegsteams und bleibt bis 2026.

„Ich spüre volles Vertrauen in meine Person und bin sehr glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben. Ich brenne auf die neue Saison“, betonte Baerwolf.

Jonas Feder bleibt unverzichtbar

Auch Jonas Feder hat seinen Vertrag verlängert. Der defensive Dauerläufer überzeugt seit Jahren mit konstant starken Leistungen, hoher Zweikampfstärke und bemerkenswerter Laufbereitschaft – auch wenn er selten im Fokus steht.

„Hier ist ein unglaublicher Zusammenhalt entstanden und ich bin froh, weiterhin Teil der Mannschaft zu sein“, sagte Feder.

Torjäger Tom Krömer bleibt an Bord

Germania kann weiterhin auf die Dienste von Torjäger Tom Krömer zählen. Der Angreifer war in der vergangenen Saison der beste Torschütze des Teams und wird auch in der Landesliga eine zentrale Rolle im Offensivspiel einnehmen.

„Ich freue mich, wenn ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen kann, und bin überzeugt, dass wir auch in der Landesliga bestehen können“, so Krömer.