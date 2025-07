Acht Vereine in der ersten Elf der Woche der Regionalliga vertreten

Besonders die Aufsteiger wussten zum Auftakt in die Regionalliga West zu überzeugen. So tummeln sich Vertreter von drei neuen Vereinen in der Elf der Woche von FuPa: Die SSVg Velbert, der Bonner SC und die Sportfreunde Siegen schafften es mit jeweils einem Akteur in die engere Auswahl. Nach dem furiosen 3:0-Auftaktsieg des SC Paderborn II gegen Borussia Dortmund II, sind gleich drei Spieler in der besten Elf zu finden.