Acht Treffer und Achterbahnfahrt in Venne Sportfreunde Lechtingen drehen verloren geglaubtes Spiel – Ausgleich in der Nachspielzeit von ck · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Es lief bereits die sechste Minute der Nachspielzeit, als das Spiel endgültig kippte. Mathias Melcher traf zum 4:4 und vollendete eine Aufholjagd, die selbst die Beteiligten kaum für möglich gehalten hätten. Minuten zuvor war aus einem scheinbar entschiedenen Spiel ein offener Schlagabtausch geworden – und am Ende ein Punktgewinn, der sich für die Gäste wie ein Sieg anfühlte.

Zunächst hatte TSV Venne die Partie fest im Griff. Addy-Waku Menga brachte die Gastgeber nach 27 Minuten in Führung, ehe Fabian Knäuper nur fünf Minuten später erhöhte. Auch nach der Pause blieb Venne am Drücker: Tardeli Malungu traf zum 3:0 (53.), Menga legte mit seinem zweiten Treffer das 4:0 nach (63.). Die Begegnung schien entschieden. Doch mit dem ersten Treffer der Gäste begann das Spiel zu kippen. Niklas Bartke verkürzte in der 68. Minute, nur zwei Minuten später traf Luca Maunert zum 4:2. Plötzlich wackelte die Defensive der Hausherren. Als Bartke per Handelfmeter auf 4:3 stellte (76.), war die Partie endgültig gekippt – auch, weil Vennes Torhüter Enzo Hoppe für das vorangegangene Handspiel die Rote Karte sah.

In Unterzahl verlor Venne zunehmend die Ordnung, während Sportfreunde Lechtingen weiter Druck aufbaute. Der späte Ausgleich durch Melcher war die logische Konsequenz eines Spiels, das komplett die Richtung gewechselt hatte. Lechtingens Trainer Mirko Schleibaum fand nach Abpfiff klare Worte: „Wenn man nach einem 0:4 Rückstand in Venne noch einen Punkt holt, fühlt sich das natürlich super an.“ Und weiter: „Respekt an die Jungs, die heute trotz einiger Fehler weiter an sich geglaubt haben, das ist alles andere als selbstverständlich.“