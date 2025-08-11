Acht Treffer im letzten Testspiel der DJK Gnadental

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Ober- und Landesliga absolvierten die Mannschaften aus dem Rhein-Kreis ihre letzten Testspiele.
GSV Moers – Holzheimer SG 1:1 (1:0). Beim Landesligisten lag Oberligist Holzheimer SG zur Pause sogar mit 0:1 zurück. Den Treffer erzielte Furkan Yavuz in der 15. Minute. Holzheim glich durch einen von Oguz Ayan verwandelten Elfmeter aus (51.). „Das war ein Warnschuss zur rechten Zeit. Mit gewissen Grundtugenden müssen wir in jedes Spiel gehen, sonst wird es in der Liga enorm schwer für uns werden“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann. Am Sonntag startet die HSG um 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve in die Oberliga-Saison.
SC Kapellen – TuS BW Königsdorf 1:0 (0:0). Nach torloser erster Hälfte erzielte Nils Mäker für den Gastgeber den Führungstreffer in der 68. Minute. Dabei blieb es im letzten Testspiel des SCK am Ende auch. Am Sonntag gastiert Kapellen im ersten Meisterschaftsspiel der Landesliga beim SSV Bergisch Born. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen.
DJK Gnadental – 1. FC Lintfort 3:5 (1:1). Acht Treffer bekamen die Zuschauer auf der Bezirkssportanlage Gnadental im letzten Testspiel der DJK zu sehen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky mit 3:5 geschlagen geben. Die Gastgeber gingen in Halbzeit eins in der 37. Minute durch einen Treffer von Tarik Mavilli in Führung, die Gäste kamen fünf Minuten später durch Carlos Candido Pin zum Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang führte die DJK mit 2:1, doch nun drehte Lintfort die Partie und ging durch Tore von Alfred Appiah (2) und Pin mit 4:2 in Führung (77.). Zwar konnte die Michalsky-Truppe durch Maurice Girke noch einmal auf 3:4 verkürzen, doch abermals Pin gelang für Lintfort noch der Treffer zum 5:3-Auswärtssieg. Gnadental absolviert am Sonntag um 15.30 Uhr das erste Spiel in der neuen Saison zu Hause gegen Union Nettetal. Es ist die Premiere der Neusser in der Landesliga.