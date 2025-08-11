Die DJK Gnadental beendet die Vorbereitung. – Foto: Michael Jäger

Acht Treffer im letzten Testspiel der DJK Gnadental Während Holzheim nur zu einem 1:1 gegen Landesligist Moers kommt, gelingt Kapellen ein Erfolg über Königsdorf. Gnadental verliert mit 3:5.

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Ober- und Landesliga absolvierten die Mannschaften aus dem Rhein-Kreis ihre letzten Testspiele.

Gestern, 13:00 Uhr GSV Moers GSV Moers Holzheimer SG Holzheim 1 1 Abpfiff GSV Moers – Holzheimer SG 1:1 (1:0). Beim Landesligisten lag Oberligist Holzheimer SG zur Pause sogar mit 0:1 zurück. Den Treffer erzielte Furkan Yavuz in der 15. Minute. Holzheim glich durch einen von Oguz Ayan verwandelten Elfmeter aus (51.). „Das war ein Warnschuss zur rechten Zeit. Mit gewissen Grundtugenden müssen wir in jedes Spiel gehen, sonst wird es in der Liga enorm schwer für uns werden“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann. Am Sonntag startet die HSG um 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve in die Oberliga-Saison.

SC Kapellen – TuS BW Königsdorf 1:0 (0:0). Nach torloser erster Hälfte erzielte Nils Mäker für den Gastgeber den Führungstreffer in der 68. Minute. Dabei blieb es im letzten Testspiel des SCK am Ende auch. Am Sonntag gastiert Kapellen im ersten Meisterschaftsspiel der Landesliga beim SSV Bergisch Born. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen.