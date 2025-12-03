Acht-Tore-Wahnsinn: So erklärt Tönnies die Derby-Pleite gegen den ETB

Am 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein war es soweit: Die SpVg Schonnebeck empfing Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen zum Lokalderby. Aufgrund des starken Saisonstarts gingen die Schwalben als Favorit in die Begegnung, mussten sich nach torreichen 90 Minuten jedoch geschlagen geben. Einziger Lichtblick in einer verunsichert wirkenden Schonnebecker Mannschaft war Ex-ETB-Stürmer Niko Bosnjak, der von der Saison noch für die Schwarz-Weißen Essener auf Torejagd ging und seinem ehemaligen Verein nun zwei Tore einschenkte. SpVg-Coach Dirk Tönnies blickt im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf das Lokalduell und zurück und analysiert die Niederlage im Detail.

Eigentlich konnte SpVg-Chefcoach Dirk Tönnies bislang immer auf seine Defensivabteilung setzen: In 14 Ligaauftritten kassierten die Schwalben schließlich - nach Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler - die zweitwenigesten Gegentore aller Teams. Doch im Derby gegen den ETB SW Essen am Sonntag präsentierte sich der Vorjahres-Vizemeister alles andere als sattelfest:

Jeweils durch individuelle Fehler der Hausherren begünstigt geriet der ETB bereits nach der Anfangsviertelstunde mit 2:0 auf die Siegerstraße, bevor SpVg-Knipser Bosnjak auf 1:2 verkürzte. Anschließend die beste Schonnebecker Phase, in der sich der Tabellenzweite aber nicht ein weiteres Mal belohnen konnten. Nach dem Seitenwechsel folgte dann ein offener Schlagabtausch: Doppeltorschütze Youssef Kamboua und Marcello Romano schossen die Gäste, trotz 25-minütiger Unterzahl, zum Derbysieg. Auf Seiten der SpVg sorgten Timo Brauer und erneut Bosnjak lediglich für Ergebniskosmetik. Übungsleiter Tönnies zeigt sich im Gespräch mit dieser Redaktion einerseits verärgert über die Fehleranfälligkeit seines Teams, bleibt aber andererseits zuversichtlich mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

Dabei hatte die Tönnies-Elf gar keinen Grund, verunsichert in das Lokalduell gegen den Essener Nachbarn zu gehen. Nach 14 absolvierten Partien folgten die Grün-Weißen schließlich hinter Spitzenreiter Ratingen 04/19 auf Rang zwei, ganze zehn Plätze vor dem Stadtrivalen. Doch auf dem Feld präsentierte sich allen voran die sonst so stabile Hintermannschaft teilweise fahrig, was auch Tönnies bemängelt: „Unser Plan war es eigentlich, wie immer hoch zu verteidigen und im Ballbesitz fußballerische Möglichkeiten zu finden. Dieser Plan war natürlich durch die frühen Gegentore führ über den Haufen geworfen. Wir sind in den ersten 25 Minuten nicht da gewesen und standen neben der Spur“, ordnet der 51-jährige Übungsleiter die schwache Anfangsphase seiner Elf ein.

Zwar fand die SpVg im Anschluss besser in die Partie und war „auf einem guten Weg, den Ausgleich zu erzielen“, doch durch zwei weitere Fehler im Spielaufbau schlug sich die Tönnies-Elf auch im zweiten Abschnitt selbst. Alles in allem ein ungewöhnlich verunsichert Auftritt der Schwalben, wie Tönnies erkennt: „Nach dem 2:4 hat man gemerkt, dass die Mannschaft angefangen hat nachzudenken. Zwar haben wir in Überzahl gespielt, waren aber nicht mehr zielstrebig genug. Ein Spiel mit so vielen individuellen Fehlern kenne ich von uns so garnicht“, schlussfolgert der Chefcoach.

Schwere Aufgabe vor der Brust

Die Derby-Pleite bedeutet zugleich das dritte sieglose Ligaspiel in Serie, weshalb es für die Schwalben im kommenden Auswärtsspiel beim VfB Homberg darum geht, dieser Misere ein Ende zu setzen. Doch leicht dürfte dieses Vorhaben nicht gerade umzusetzen sein, schließlich gilt der VfB nicht ohne Grund als Aufstiegskandidat, auch wenn es zuletzt nicht wirklich rund lief: „Nach der Niederlage müssen wir uns jetzt sammeln und die individuellen Fehler im nächsten Spiel abstellen. Mit Homberg haben wir jetzt das nächste schwere Spiel vor der Brust“, resümiert Tönnies mit Blick auf den Verfolger, der zuletzt gar fünf Ligaauftritte in Serie ohne Erfolg blieb. Anstoß der Partie am Sonntag ist um 14.15 Uhr.