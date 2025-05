Acht Tore Wahnsinn in Halbzeit zwei – 8:3 gegen den TSV Langenau

Besonders die 2. Halbzeit war Spektakel pur im Staiger Fußballpark beim 8:3-Heimsieg des SC Staig gegen den TSV Langenau. Teils wunderschöne Tore durften die Anhänger beider Lager bewundern und so war es – zumindest für die Fans der Heimelf – ein toller Tag bei bestem Fußballwetter. Allerdings erwischten die Gäste den besseren Start und führten früh (5.) mit 1:0 in Staig. Mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten (29.+34.) drehte die Hille-Elf durch die Tore von Silvan Laib und Christian Hille das Ergebnis zu Gunsten der Heimelf. Besonders das 2:1 durch Christi Hille war ein Tor zum Genießen, als eine super Kombination den Torschütze herrlich frei auftauchen ließ und er clever ins lange Eck abschließen konnte. Mit dieser knappen Führung ging es in die Kabine und was dann geschehen sollte, hat man am Staiger Sportplatz noch nie erlebt: Zuerst glichen die Gäste umgehend nach der Pause (47.) zum 2:2 - mit einem nahezu identischen Treffer wie der erste TSV-Treffer - aus. Aber ab der 65. Minute fielen eigentlich nur noch Tore aus jeder Szene vor dem Tor der Gäste. Den Torreigen in der 2. Halbzeit für die Staiger eröffnete Kapitän Lukas Mangold (65.), der eine stark getretene Ecke von Christian Hille über die Linie drücken konnte. Im Fünfminutentakt nun die nächsten Treffer der Heimelf, als zuerst Julian Rauner aus gut und gerne 40m treffen konnte, als ein Zuspiel des TSV-Keepers verunglückte und ihm auf den Schlappen fiel. Ein Traumtor eben wieder von unserem Jule. Wiederum fünf Minuten später war Silvan Laib unwiderstehlich über außen unterwegs und bediente unseren Torjäger Finn Annabring perfekt, der nur noch einschieben musste (70.). Die Gäste schienen nun in der Defensive komplett auseinander zu fallen, wobei unser SCS in dieser Phase auch enorm zielstrebig spielte und sich mit dem zwischenzeitlichen 5:2 nicht zufrieden gab. In der 80. Minute eine unglaubliche Szene der Gäste, als ein direkter Freistoß von halb links im rechten Winkel einschlug. Was für ein unglaubliches Tor an einem Tag, wo nur wunderschöne Tore fielen. In den letzten 10 Minuten machten die Staiger nochmals drei Buden und die Gäste sehnten sichtlich den Schlusspfiff herbei, da die Hille-Elf – wie schon erwähnt – nicht locker ließen und auf Tore aus war. Finn Annabring (81.), Julian Rauner (83.) und Sebastian Beer (87.) war die Staiger Schützen der letzten Treffer an diesem Tage. Besonders das letzte Tor des Spiels war einfach top und unhaltbar, als der Ball aus 20m rechts neben dem Innenpfosten sich ins Tor senkte. Dies war der Schlusspunkt eines unglaublichen Spiels, welches man vermutlich noch nie so im Staiger Fußballpark erleben durfte. Anzumerken ist auf jeden Fall die gebotene Fairness beider Teams und die sehr gute Leistung des Unparteiischen Muhammad Ötztürk (SV Schemmerhofen), der absolut unauffällig und souverän die Partie leitete.