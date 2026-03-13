Acht Tore, viele Fehler - Haselünne rettet das 4:4

Der Haselünner SV und der SV Surwold liefern sich in der Kreisliga Emsland ein torreiches Spektakel. Tore von Nico Gudewill und Leo Döbber retten dem Tabellenletzten ein spätes 4:4 und sorgen für große Emotionen in der Schlussphase.

Die Zuschauer, überwiegend aus Haselünne, sahen von Beginn an eine umkämpfte Partie. Der Haselünner SV setzte früh auf schnelles Umschaltspiel, während der SV Surwold mehr Ballbesitz hatte.

Der Tabellenletzte schlug zuerst zu: Nach einem Konter legte Leo Döbber quer auf Nico Gudewill, der zum 1:0 einschob (09.). Surwold antwortete wenig später mit einem sehenswerten Treffer: Damian Kowalczyk zog aus 18 Metern ab, der Ball sprang von der Unterkante der Latte ins Tor (16.).

Haselünne blieb mit seinem schnellen Umschaltspiel gefährlich. Ein missglückter Rückpass vom Surwold-Keeper Plaggenborg landete erneut bei Gudewill, der zum 2:1 einschob (19.). Mit dieser Führung ging es auch in die Halbzeit.

Surwold dreht die Partie - Haselünne schlägt spät zurück

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando. Michael Eissing traf zum 2:2 (51.), ehe Lukas Borgmann nach einem Fehlpass von HSV-Keeper Maik Möhlenkamp zur Surwolder Führung vollendete (53.).

Als Steffen Deymann einen weiteren Ballverlust der Gastgeber zum 2:4 nutzte (73.), sprach vieles für einen Auswärtssieg des SV Surwold.

Doch Haselünne meldete sich zurück und wieder war es Gudewill. Zunächst verwandelte er einen Foulelfmeter sicher zum 3:4 (80.), nachdem Surwolds Keeper Plaggenborg Leo Döbber zu spät gekommen war. Nur drei Minuten später gelang dem Haselünner SV sogar der Ausgleich zum 4:4 (83.). Leon Döbber versenkt die Vorlage von Schumacher.

In den emotionalen Schlussminuten drückte Haselünne sogar auf den Sieg, doch nach einer letzten Ecke pfiff Schiedsrichter Dirk Büscherhoff die Partie ab (90.+7).

Torfestival ohne Sieger

Am Ende blieb es beim 4:4 in einem weniger hochklassigen, aber dafür verrückten und spannenden Spiel. Beide Mannschaften treten damit tabellarisch auf der Stelle.

Der Liveticker auf FuPa, geführt von Noah Ficker, stieß auf großes Interesse: 4.767 Aufrufe wurden bis zum Schlusspfiff gezählt.

