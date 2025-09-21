Acht Tore und zwei Platzverweise

Der SV Burweg kommt in dieser Spielzeit überhaupt noch nicht in Fahrt. Bis auf das deutliche 7:0 in Wiepenkathen enttäuscht der Fastaufsteiger der letzten Saison. Schon nach fünf Minuten führten die Gastgeber durch den starken Lennox Viedts. Selbst ein Überzahlspiel von über 60 Minuten plus Nachspielzeit brachte die Gäste nicht ins Spiel zurück. Im Gegenteil. Viermal durften die Hausherren jubeln bis zum 5:0 nach 62 Minuten! "Der frühe Platzverweis war absolut gerechtfertigt. Elias hatten seinen Gegenspieler geschubst. Wir ließen danach aber kaum etwas zu, hatten die Begegnung immer im Griff. Das 2:0 kurz vor der Halbzeit war natürlich extrem wichtig. Wir wollten dann druckvoll weiterspielen, auch das gelang und unsere weiteren Tore sorgten für klare Verhältnisse", sagte A/D-Trainer Carsten Junge.

Burweg kommt heran

Jetzt bekamen auch die Agathenburger Ersatzspieler Einsatzzeiten. Das wollte der Trainer allerdings nicht als Grund dafür nennen, dass die Burweger zu ihren Toren kamen. "Es waren schlicht und einfach Leichtsinnsfehler, wie vor dem 5:1, als unser Keeper dem Gegner den Ball in die Füße spielte. Wir waren nicht mehr so griffig. Deshalb brachten wir Lennard Brettschneider nochmal rein. Dass der sich dann auch noch die Ampelkarte abholte, ist für das kommende Spiel nicht schön. Es war aber ein Foul, für das man sich eine Karte abholen kann", so Junge. So wurde es mit 5:3 für den SV Burweg noch ein einigermaßen erträgliches Ergebnis. Zunächst muss Trainer Franz Olenberger allerdings mit seinem Team in der Tabelle nach unten schauen.

Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk - Tore: 1:0 Lennox Viedts (5.), 2:0 Janek Brünjes (43.), 3:0 Aaron Warkehr (47.), 4:0 Justin Schüler (49.), 5:0 Lennox Viedts (62.), 5:1 Jannes Koppelmann (65.), 5:2 Louis von Ahnen (80.), 5:3 Timo Horwege (87.)

Rot: Elias Pejas (28./SV Agathenburg Dollern/Tätlichkeit)

Gelb-Rot: Lennard Brettschneider (90./SV Agathenburg Dollern/Foul)