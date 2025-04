Acht -Tore-Spektakel: TuS Oberlar verpasst den Befreiungsschlag

Furioses Rot-Weiß Hütte überrollt Niederkassel

Zwischenzeitlich war der TuS Oberlar schon mit Nachdruck auf die Siegerstraße eingebogen: Nach nur acht Minuten hatten Manuel Alves Martins und Mehmet Hanefi Öcal den Abstiegskandidaten mit 2:0 in Front gebracht - der Auftakt in eine spektakuläre Partie. Das Problem aus Sicht der Gastgeber war allerdings, dass der TuS Birk ähnlich furios zurückschlug. Florian Fischer (10.) und Christoph Francois Kever (25.) per Foulelfmeter hatten die Führung innerhalb einer Viertelstunde auf 2:2 ausgeglichen. Die Oberlarer Pausenführung gab es dank des zweiten Treffers von Alves Martins in der 32. Minute aber trotzdem. Im zweiten Durchgang ging es zunächst deutlich weniger furios weiter - erst in der 76. Minute lag der Ball wieder im Netz. Christoph Roller traf zum 4:2 für die Gastgeber. Die Vorentscheidung? Noch lange nicht: Stefan Kinzel und Nils Bökert holten den TuS Birk mit einem Doppelschlag zurück ins Spiel. Der Ausgleichstreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit setzte den spektakulären Schlusspunkt. Es ist ein Punkt, der sich für das abstiegsbedrohte Oberlar beinahe wie eine Niederlage anfühlen dürfte. Das sichere rettende Ufer ist vier Punkte entfernt.