Acht-Tore-Spektakel: Stammheim beweist Moral und holt ersten Punkt

Ein wildes Torfestival in Stuttgart. Ante Nikic eröffnete in der 17. Minute für Croatia, ehe die Partie immer wieder kippte. Gabrijel Kolar traf in der 41. und 56. Minute doppelt, David Vukovic erzielte das zwischenzeitliche 4:3 in der 82. Minute. Doch Stammheim bewies Moral und rettete in der Schlussphase noch einen Punkt. Am Ende steht ein leistungsgerechtes, aber kurioses Remis.

Feuerbach gelang im Kellerduell ein Befreiungsschlag. Zwar gingen die Gäste durch Gennaro Semirano in der 12. Minute in Führung, doch Hollyfild Bokilo glich postwendend aus (13.) und traf insgesamt viermal (37., 53., 57.). Marcel Metzger konnte in der 60. Minute verkürzen, doch Enes Fetahi sorgte in der 73. Minute für den Schlusspunkt.

Der Tabellenführer ließ erneut seine Offensivpower aufblitzen. Aristidis Perhanidis traf doppelt (25., 41.), Danijel Zugac erhöhte in der 57. Minute. Ein Foulelfmeter von Julien Kappeler (58.) brachte Musberg nur kurz zurück, ehe erneut Perhanidis (75.), Tizian Beinschrodt (85.) und Willy Vöhl (90.+1) den klaren Sieg perfekt machten. Ruben Pinheiro Martins traf noch zum 4:2 (81.), ohne dass es am Ausgang etwas änderte.

Ein torreicher Auftritt der Spvgg 1897 Cannstatt. Fabian Ipowitz (15.) und Claudio Caruso (30.) stellten die Weichen früh auf Sieg, auch wenn Mert Kizilagil in der 37. Minute verkürzte. Nach einem Foulelfmeter von Marco Schulz (50.) wurde es nochmals spannend, als Can Miftar in der 64. Minute auf 2:3 stellte. Doch Mohamed Zangana (80., 90.) und erneut Schulz (85.) ließen keine Zweifel mehr aufkommen.

Ein einseitiges Spiel zu Gunsten des SV Deckenpfronn. Alexander Wetsch eröffnete kurz nach der Pause in der 46. Minute den Torreigen, fünf Minuten später legte Tobias Wick nach (51.). Ein Eigentor von Torhüter Thomas Leimbach in der 74. Minute sorgte für das 3:0, Louis Mehl setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Rohr hatte dem kaum etwas entgegenzusetzen.

Auch Holzgerlingen blieb im Aufstiegskampf dran. Max Horn (5.) und Julius Hamm (15.) sorgten für einen schnellen Vorsprung, den Leon Pachonick in der 29. Minute verkürzte. Ein Foulelfmeter von Horn (43.) sowie weitere Tore von Fynn Wohlbold (77.) und Marco Quaranta (82.) sicherten den Heimsieg. Die ABV-Tore von Alen Neskic (78.) und Michaja Treczokat (90.+4) änderten daran nichts mehr.

Ein dramatisches Spiel mit einem späten Sieger aus Oberjettingen. Yannick Ruß brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, ehe Tom Huhnke (25.) und Tyron Ferrari (43.) das Spiel zugunsten der Hausherren drehten. Doch erneut war es Yannick Ruß, der mit Treffern in der 67. und 90.+4 Minute den Gästen den viel umjubelten Auswärtssieg sicherte. Vaihingen ließ nach der Führung nach und wurde dafür bitter bestraft.

Ein wichtiger Heimsieg für die TSVgg Stuttgart-Münster im Kampf gegen den drohenden Abstieg. Bereits in der 5. Minute brachte Bernhard Kreis seine Farben in Führung, ehe Kevin Sholabomi in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Roten Karte gegen Mark Betsch in der 70. Minute – wegen offener Sohle und als letzter Mann – nutzte Stuttgart-Münster die Überzahl und erzielte durch Schauki Djelassi in der 75. Minute das vorentscheidende 3:0. Der VfL Herrenberg blieb blass und kam lediglich in der Schlussphase vereinzelt zu Offensivaktionen.