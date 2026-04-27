Acht-Tore-Spektakel in Dresden: Lipsia zeigt Moral trotz Pleite

Die erste Halbzeit gehörte klar den Gastgebern. Eutritzsch agierte über weite Strecken zu passiv, was Laubegast konsequent bestrafte. Nach Treffern von Philipp Wappler (22.) und Arthur Kaplan (27.) lag Lipsia früh mit 0:2 zurück. Zwar gelang Milan Havel in der 35. Minute der Anschlusstreffer, doch eine Schlüsselszene kurz vor der Pause verhinderte die Wende: Lipsia vergab eine hochkarätige Konterchance zum Ausgleich und kassierte im direkten Gegenzug das 1:3 durch Leandro Geißler (42.). Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter der Eutritzscher, bilanzierte treffend: „Laubegast war in der ersten Halbzeit stark, wir agierten da etwas unglücklich.“

Auch nach dem Seitenwechsel schien die Partie zunächst einseitig zu verlaufen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Wappler (51.) und ein Tor von Oliver Merkel (55.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 5:1 hoch. Zu diesem Zeitpunkt drohte dem Aufsteiger ein Debakel. Doch die Mannschaft von Trainer Dirk Havel bewies Charakter. Der eingewechselte Gorjan Wild avancierte zum belebenden Element und verkürzte mit einem Doppelpack (67. und 76.) auf 3:5.

In der Schlussphase drängte Lipsia sogar auf den vierten Treffer, der den Spielverlauf noch einmal komplett hätte öffnen können. Ein vermeintlicher Anschlusstreffer wurde jedoch aufgrund einer knappen Abseitsposition vom Unparteiischen Paul Jursch nicht anerkannt. „Nach dem 5:1 haben wir Moral gezeigt und standen kurz vor dem Anschlusstreffer“, hob Nitzsche den Kampfgeist seiner Elf hervor.