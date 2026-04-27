Acht-Tore-Spektakel in Dresden: Lipsia zeigt Moral trotz Pleite

In einer ereignisreichen Sachsenliga-Partie musste sich der SV Lipsia Eutritzsch am 23. Spieltag dem FV Dresden 06 Laubegast mit 3:5 (1:3) geschlagen geben. Im Stadion der Steirischen Straße entwickelte sich ein Spiel, das vor allem durch eine wechselhafte Dynamik und eine späte Aufholjagd der Gäste geprägt war. Während die Dresdner ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauerten, verpasste Lipsia den erhofften Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt.
Die erste Halbzeit gehörte klar den Gastgebern. Eutritzsch agierte über weite Strecken zu passiv, was Laubegast konsequent bestrafte. Nach Treffern von Philipp Wappler (22.) und Arthur Kaplan (27.) lag Lipsia früh mit 0:2 zurück. Zwar gelang Milan Havel in der 35. Minute der Anschlusstreffer, doch eine Schlüsselszene kurz vor der Pause verhinderte die Wende: Lipsia vergab eine hochkarätige Konterchance zum Ausgleich und kassierte im direkten Gegenzug das 1:3 durch Leandro Geißler (42.). Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter der Eutritzscher, bilanzierte treffend: „Laubegast war in der ersten Halbzeit stark, wir agierten da etwas unglücklich.“
Auch nach dem Seitenwechsel schien die Partie zunächst einseitig zu verlaufen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Wappler (51.) und ein Tor von Oliver Merkel (55.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 5:1 hoch. Zu diesem Zeitpunkt drohte dem Aufsteiger ein Debakel. Doch die Mannschaft von Trainer Dirk Havel bewies Charakter. Der eingewechselte Gorjan Wild avancierte zum belebenden Element und verkürzte mit einem Doppelpack (67. und 76.) auf 3:5.
In der Schlussphase drängte Lipsia sogar auf den vierten Treffer, der den Spielverlauf noch einmal komplett hätte öffnen können. Ein vermeintlicher Anschlusstreffer wurde jedoch aufgrund einer knappen Abseitsposition vom Unparteiischen Paul Jursch nicht anerkannt. „Nach dem 5:1 haben wir Moral gezeigt und standen kurz vor dem Anschlusstreffer“, hob Nitzsche den Kampfgeist seiner Elf hervor.
Trotz der Niederlage bleibt der SV Lipsia Eutritzsch mit 21 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz, ist nun jedoch punktgleich mit dem Dresdner SC auf Rang 13. Am kommenden Wochenende steht für die Eutritzscher das Heimspiel gegen die BSG Stahl Riesa an, bei dem die Moral aus der zweiten Halbzeit von Laubegast als Fundament dienen soll.