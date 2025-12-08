Acht-Tore Spektakel beim FV Neufra, wildes 4:4 beim SV Burgrieden

TSG Achstetten – SV Ellwangen 3:1
Die TSG Achstetten musste zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Selim Altinsoy die Gäste in der 40. Minute in Führung gebracht hatte. Doch Achstetten reagierte stark: Niclas Häußler glich nach der Pause in der 59. Minute aus, bevor Lukas Schick in der 66. Minute die Partie drehte. Der SV Ellwangen versuchte sich nochmals aufzubäumen, doch Fatih Erdogan setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt. Am Ende stand ein Heimsieg, weil Achstetten die klarere Linie und den längeren Atem bewies.
SV Burgrieden – FC Blau-Weiß Bellamont 4:4
Ein wildes Auf und Ab, das beide Teams an die Grenzen brachte. Burgrieden erwischte einen Traumstart: Timo Barwan schnürte innerhalb von sieben Minuten einen Doppelpack und stellte früh auf 2:0. Doch Bellamont kämpfte sich eindrucksvoll zurück – Stephan Maucher und Christian Vogel egalisierten die Führung, bevor Fabian Metzger die Partie in der 65. Minute sogar komplett drehte. Burgrieden zeigte Moral und kam dank Maximilian Locherer binnen kurzer Zeit zu zwei Toren, darunter einem Strafstoß zum 4:3. Doch der Schlagabtausch ging weiter: Benjamin Miller verwandelte in der 75. Minute einen Elfmeter zum 4:4-Endstand. Ein furioses Remis, geprägt von Wendungen und Emotionen.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SV Kirchdorf/Iller 1:0
Eine hart umkämpfte Begegnung, in der sich lange Zeit keine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. Erst in der 79. Minute gelang Jan Osterried der erlösende Treffer für die Gastgeber. Kurz vor Schluss bot sich die große Chance zur endgültigen Entscheidung, doch Christian Villinger scheiterte in der 90. Minute per Foulelfmeter an Torwart Julius Maria Matheisl. Dadurch blieb es bis zum Abpfiff spannend – am Ende reichte der eine Treffer, um Tannheim/Aitrach einen knappen Heimsieg zu sichern.
Türkspor Biberach – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 4:3
Was für ein intensives Duell! Die Gäste legten los wie die Feuerwehr: Dominik Heuse traf nach nur drei Minuten, Rafael Birkle erhöhte in der 20. Minute – ein frühes 0:2, das Türkspor deutlich wachrüttelte. Selman Ayan brachte seine Mannschaft noch vor der Pause zurück ins Spiel, und direkt nach Wiederbeginn fiel das 2:2 durch ein Eigentor von Gabriel Urbanek. Der offene Schlagabtausch setzte sich fort: Edis Göle drehte das Spiel in der 73. Minute, doch wieder war es Birkle, der in der 83. Minute ausglich. Die Entscheidung fiel spät – Furkan Cebeci traf in der 85. Minute zum 4:3. Ein leidenschaftlicher Sieg für Türkspor, der durch Kampfgeist und Offensivpower zustande kam.
SF Bronnen – BSC Berkheim 3:3
Von Beginn an entwickelte sich ein torreiches und dramatisches Duell. Denis Wurm brachte Bronnen bereits in der 2. Minute in Führung, doch Philipp Gerber glich nur sechs Minuten später aus. Berkheim übernahm danach die Kontrolle und drehte das Spiel durch Clemens Schneider. Nach der Pause meldete sich Bronnen zurück: Wieder war es Wurm, der den Ausgleich erzielte. Tim Glökler brachte die Gastgeber in der 67. Minute sogar erneut in Front. Die Partie hätte frühzeitig entschieden werden können, doch Marius Baur scheiterte in der 63. Minute per Foulelfmeter an Keeper Erik Görke. Das rächte sich – Marco Schiebel traf in der Nachspielzeit zum 3:3 und rettete Berkheim einen wertvollen Punkt. Ein Spiel der verpassten Chancen und großen Emotionen.
SV Sulmetingen II – SG Reinstetten/Hürbler II 2:2
Ein Duell, das von ausgeglichener Intensität geprägt war. Beide Teams suchten immer wieder den Weg nach vorne und belohnten sich mit jeweils zwei Treffern. Am Ende stand ein 2:2.