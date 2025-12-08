Acht-Tore Spektakel beim FV Neufra, wildes 4:4 beim SV Burgrieden

SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SG Muttensweiler/Hochdorf 1:4

Die Gastgeber starteten engagiert, doch die SG Muttensweiler/Hochdorf präsentierte sich von Beginn an eiskalt. Louis Russ brachte die Gäste früh in Führung und legte später auch das 0:3 nach – seine Dynamik und Abschlussstärke waren an diesem Tag kaum zu stoppen. Dazwischen hatte Fabian Fels auf 0:2 erhöht und die komfortable Führung weiter ausgebaut. Erst beim Stand von 0:3 meldete sich die Heimmannschaft zurück und kam durch Johannes Rehberg zum 1:3. Doch der mögliche Hoffnungsschimmer hielt nicht lange, denn Felix Lietz sorgte mit dem Treffer zum 1:4 für klare Verhältnisse. Unterm Strich ein überzeugender Auswärtssieg, getragen von Effizienz und Konsequenz im Abschluss.

SV Betzenweiler – SG Warthausen/Birkenhard 2:4

Vor allem in der ersten Halbzeit lief für Betzenweiler vieles nach Plan. Elmar Locher brachte seine Farben bereits in der 15. Minute in Führung. Doch die SG Warthausen/Birkenhard fand besser ins Spiel und glich noch vor der Pause durch Elidon Onuzi aus. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste die Partie endgültig: Patrick Wilpert drehte das Spiel mit seinem Treffer in der 59. Minute, ehe Onuzi in der 70. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. Betzenweiler wirkte nun zunehmend unter Druck, und Wilpert setzte in der 84. Minute sogar das 1:4. Rainer Neubrand verkürzte zwar in der 90. Minute auf 2:4, doch es war nur noch Ergebniskosmetik. Eine starke zweite Halbzeit brachte den Gästen den Sieg.

FC Mittelbiberach – SG Laupertshauen/Maselheim 3:1

Mittelbiberach erwischte vor eigenem Publikum einen Traumstart. Daniel Blumenstein traf bereits nach zehn Minuten zur Führung, und die Mannschaft nutzte den Schwung: Fabian Knörle erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Die Gäste taten sich offensiv lange schwer, kämpften sich jedoch spät zurück und kamen durch Leon Steinhauser in der 80. Minute zum Anschlusstreffer. Mittelbiberach behielt allerdings die Nerven und machte kurz vor Schluss durch Manuel Schirmer alles klar. Ein Heimsieg, bei dem der FC vor allem von seiner effektiven Anfangsphase profitierte.

SV Dürmentingen – SG Alberweiler/Aßmannshardt

Das Spiel wurde abgesagt.

FV Neufra/Donau – SG Aepfingen/Baltringen 4:4

Ein völlig verrücktes Spiel, das von Anfang bis Ende die Zuschauer fesselte. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr: Yunus Emre Demirezen traf in der 33. Minute zum 0:1, Philipp Lutz erhöhte nur zwei Minuten später, und kurz nach der Pause stellte Niklas Ruf sogar auf 0:3. Alles schien auf einen sicheren Auswärtssieg hinauszulaufen – doch dann drehte Neufra/Donau gewaltig auf. Fabian Brehm verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter, Florijm Krasniqi legte drei Minuten später nach, und Kubilay Coskun stellte in der 68. Minute tatsächlich den 3:3-Ausgleich her. Doch die Partie blieb chaotisch und offen. Niklas Ruf brachte die SG Aepfingen/Baltringen in der 72. Minute erneut in Führung, bevor erneut Brehm in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:4-Endstand erzielte. Ein emotionaler Schlagabtausch, der beide Teams zwischen Euphorie und Frust hin- und herwarf.

SV Eintracht Seekirch – SG Attenweiler/Oggelsbeuren

Das Spiel wurde abgesagt.