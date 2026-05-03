Acht-Tore-Spektakel beim BFC Dynamo, 1. FC Neubrandenburg mit Heimsieg

Regionalliga Nordost der A-Junioren

BFC Preussen – VFC Plauen 2:1

In einer intensiv geführten Partie behielten die Hausherren letztlich die Oberhand, mussten aber bis zum Schluss zittern. Die Torfolge begann kurz vor der Pause, als Fabian Wanyama in der 42. Minute die 1:0-Führung für den BFC Preussen erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, da die Gäste aus Plauen unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute zum 1:1 ausglichen. Die Entscheidung fiel in der 58. Minute: Adem Ben Majdouba bewies im Strafraum die nötige Übersicht und markierte den Treffer zum 2:1-Endstand. Plauen drängte in der Schlussphase zwar auf den erneuten Ausgleich, doch die Preussen-Abwehr stand sicher.

1. FC Neubrandenburg 04 – FC Förderkader Rene Schneider 2:0

Der 1. FC Neubrandenburg 04 lieferte vor heimischer Kulisse eine sehr souveräne und abgeklärte Vorstellung ab. Die Gastgeber kontrollierten das Tempo und ließen den Gästen aus Rostock kaum Raum für gefährliche Offensivaktionen. In der 32. Minute brach Paco Raasch den Bann und erzielte die 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Neubrandenburg früh für klare Verhältnisse: Ferdinand Lambert Labenz erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. In der verbleibenden Spielzeit verwalteten die Hausherren den Vorsprung geschickt und ließen defensiv nichts mehr anbrennen.

FC Hertha 03 Zehlendorf – FC Mecklenburg Schwerin 0:1

In Zehlendorf entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem von der defensiven Stabilität beider Mannschaften lebte. Über weite Strecken neutralisierten sich die Teams im Mittelfeld, und hochkarätige Torchancen blieben Mangelware. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug der FC Mecklenburg Schwerin eiskalt zu. In der 80. Minute nutzte Clemens Kröger eine Unachtsamkeit in der Hertha-Hintermannschaft und erzielte das goldene Tor zum 0:1. Zehlendorf warf in den letzten zehn Minuten alles nach vorne, konnte die bittere Heimniederlage aber nicht mehr abwenden.

BFC Dynamo – SFC Stern 1900 3:5

Was sich im Spiel abspielte, war nichts für schwache Nerven – ein Acht-Tore-Spektakel mit einer höchst turbulenten Schlussphase. Die Gäste vom SFC Stern 1900 erwischten einen Traumstart durch Enis Kilic (9.) und Salomba Kaba (17.), die schnell auf 0:2 stellten. Kurz vor der Pause keimte Hoffnung beim BFC auf, als Max Matthes Ramoth einen Foulelfmeter (45.+1) zum 1:2 verwandelte, doch Kaba antwortete im Gegenzug mit dem 1:3 (45.+3).

Nach dem Wechsel ging das Scheibenschießen weiter: Amin Boulehris erhöhte auf 1:4 (48.), Jannes Holm verkürzte für Dynamo auf 2:4 (50.), bevor erneut Boulehris zum 2:5 (52.) traf. In der Schlussphase verlor der BFC komplett die Fassung: Erst sah Torschütze Ramoth Rot (87.), dann folgte Efe-Hasan Bashev mit Gelb-Rot (89.). In doppelter Unterzahl gelang Jeremy Bartholome in der Nachspielzeit (90.+1) lediglich noch Ergebniskosmetik zum 3:5-Endstand.

1. FC Frankfurt – Berliner SC 1:1

In Frankfurt sahen die Fans eine Partie, die ihr gesamtes Pulver bereits in der Anfangsphase verschoss. Die Gäste vom Berliner SC starteten furios und gingen bereits in der 7. Minute durch Daniel Blessing mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Frankfurter ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später, in der 10. Minute, markierte Finn-Luca Sperling den Ausgleich zum 1:1. Wer danach auf ein weiteres Torfestival hoffte, wurde enttäuscht. Beide Mannschaften agierten in der Folgezeit taktisch sehr diszipliniert und riskierten nicht mehr das letzte Hemd, sodass es beim Unentschieden blieb.

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