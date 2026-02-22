Acht-Tore-Spektakel bei RSV-Test!

– Foto: Rolf Schmietow

Defensiv präsentierte sich der RSV schon in den bisherigen Tests anfällig. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Burgwall legte er aber dennoch ein anderes Auftreten hin. Das 1:0 von Paul Lentz konterte das Team von Dennis Mandel durch einen Dopppelschlag von Linus Baselt und Alexander Arnhold. Noch vor der Pause stellte Hugo Weber den erneuten Gleichstand her. Der spielstarke Bremen-Liga-Zweite legte keine 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel durch Routinier Sebastian Kurkiewicz erneut vor - 3:2. Wieder zeigten sich die Gäste jedoch unbeeindruckt und egalisierten umgehend durch Justin Kuchinke. Doch schon in der 51. Minute lagen sie wieder im Hintertreffen. Luis Seidel traf zur neuerlichen Blumenthaler Führung, die aber erneut nicht genügte. Leon Krämer gelang das 4:4, was schließlich gleichbedeutend mit dem Endstand war.