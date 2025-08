Acht-Tore-Spektakel am Wasserwerk: »Das ist alles Intuition«

Felix, 4:4 gegen Neumarkt am vergangenen Wochenende. Wie blickst Du auf dieses vollkommen verrückte Spiel zurück? Die erste Halbzeit war natürlich nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben. Bei den Gegentoren haben wir nicht gut ausgesehen. Dass wir das Spiel dann noch fast gedreht haben und ein Unentschieden holen konnten, zeigt aber, welche Mentalität diese Mannschaft hat. Auch die Unterstützung von der Tribüne konnte man auf dem Feld spüren.

Ist Weiden am Ende der heimliche Gewinner – weil ihr immer wieder einen Rückstand aufgeholt habt und auch das letzte Wort hattet?

Es spricht schon für den Charakter der Mannschaft, sich von den vielen Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen. Trotzdem sind wir uns bewusst, dass vor allem in der ersten Halbzeit vieles noch nicht so rund lief. Aber am Ende des Tages würde ich das deshalb schon so unterschreiben.

Du bist seit dieser Saison Spielführer unter Trainer Michael Riester – und somit Nachfolger Mauricio Göhlert. Warum bist Du der ideale Mann dafür, die Binde tragen zu dürfen?

Ich bin seit über zehn Jahren im Verein. Ich habe viele Höhen und Tiefen mit Aufstiegen und einem Abstieg miterlebt. Nachdem ich vergangene Saison der Stellvertreter von Mauricio war, bin ich dieses Jahr quasi nachgerückt