Vor seinen Schmittweilerer Gegenspielern ist Hackenheims Niklas Schneider (weißes Trikot) am Ball. Das Derby gewinnen die Hausherren mit 5:3. Foto: Jochen Werner

Acht-Tore-Spektakel am Felseneck TuS Hackenheim gewinnt vor 200 Fans ein Derby auf Augenhöhe gegen den FC Schmittweiler mit 5:3 Verlinkte Inhalte Landesliga West TuS Hackenheim FC Schmittweiler/Callbach

Hackenheim. Es waren drei turbulente Minuten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff in einer umkämpften und sehr intensiven Landesliga-Partie, die die Vorentscheidung zugunsten des TuS Hackenheim brachten. Am Ende hieß es 5:3 für die Hausherren vor mehr als 200 Zuschauern am Felseneck gegen einen FC Schmittweiler-Callbach, der nie aufsteckte.

Eine herausragende Parade von TuS-Keeper Pascal Pies (44.), Sekunden später eine Hereingabe, die Aurel Rech knapp verpasste und die Zentimeter neben dem Pfosten ins Toraus trudelte. Im direkten Gegenzug ein Ball von Laurenz Bubach von der Auslinie flach zu Tim Hulsey, der locker einschob (45.+1). Und weil das nicht genug war, setzte Niklas Schneider mit dem nächsten Angriff noch eins drauf. Deniz Dasli gewann zentral einen zweiten Ball, Hulsey legte nach rechts raus, und Schneider zog unwiderstehlich in den Strafraum und donnerte das Spielgerät mit Wucht unter die Latte. Statt des zu diesem Zeitpunkt überfälligen Ausgleichs hieß es plötzlich 4:1 für die Elf vom Felseneck.

Es hatte gedauert, bis die Hulsey-Truppe im Spiel war. „Wir kamen nicht richtig aus dem Quark", formulierte es der 37-jährige Spielertrainer des TuS. Folgerichtig war der FC durch Paul Hassinger (14.) in Führung gegangen. Es war der Wachmacher für die Hausherren. Aus dem Gewühl heraus traf Dasli zum Ausgleich (23.), dann köpfte Nklas Schneider eine gefühlvolle Hulsey-Flanke zum 2:1 ins kurze Eck (30.). „Nikl hat uns gut getan. Er war wieder der, als den man ihn kennt", so Hulsey.