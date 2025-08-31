Acht-Tore-Spektakel am Felseneck

Hackenheim. Es waren drei turbulente Minuten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff in einer umkämpften und sehr intensiven Landesliga-Partie, die die Vorentscheidung zugunsten des TuS Hackenheim brachten. Am Ende hieß es 5:3 für die Hausherren vor mehr als 200 Zuschauern am Felseneck gegen einen FC Schmittweiler-Callbach, der nie aufsteckte.
Eine herausragende Parade von TuS-Keeper Pascal Pies (44.), Sekunden später eine Hereingabe, die Aurel Rech knapp verpasste und die Zentimeter neben dem Pfosten ins Toraus trudelte. Im direkten Gegenzug ein Ball von Laurenz Bubach von der Auslinie flach zu Tim Hulsey, der locker einschob (45.+1). Und weil das nicht genug war, setzte Niklas Schneider mit dem nächsten Angriff noch eins drauf. Deniz Dasli gewann zentral einen zweiten Ball, Hulsey legte nach rechts raus, und Schneider zog unwiderstehlich in den Strafraum und donnerte das Spielgerät mit Wucht unter die Latte. Statt des zu diesem Zeitpunkt überfälligen Ausgleichs hieß es plötzlich 4:1 für die Elf vom Felseneck.
Es hatte gedauert, bis die Hulsey-Truppe im Spiel war. „Wir kamen nicht richtig aus dem Quark”, formulierte es der 37-jährige Spielertrainer des TuS. Folgerichtig war der FC durch Paul Hassinger (14.) in Führung gegangen. Es war der Wachmacher für die Hausherren. Aus dem Gewühl heraus traf Dasli zum Ausgleich (23.), dann köpfte Nklas Schneider eine gefühlvolle Hulsey-Flanke zum 2:1 ins kurze Eck (30.). „Nikl hat uns gut getan. Er war wieder der, als den man ihn kennt”, so Hulsey.
Auch nach der Pause sofort Feuer drin
Nach Wiederbeginn waren beide Teams sofort auf Betriebstemperatur. Rechs Abschluss geriet genau in den Lauf von Yannick Naujoks, der FC war mit dem 4:2 wieder da (49.). Auch das 5:2, das Henrik Sperling durch einen abgefälschten Schuss erzielte (53.), war noch nicht die Entscheidung. Die Gäste kamen durch Rech (62.) wieder heran, agierten nach einer Zeitstrafe für Hulsey (70.) auch noch in Überzahl. Trotz zahlreicher Einschusschancen auf beiden Seiten blieb es bei den insgesamt acht Treffern. Der TuS hat damit sein Ziel erreicht, die beiden Heimspiele mit der Maximalausbeute zu beenden. Am kommenden Sonntag (16 Uhr) gilt es, beim SV Hermersberg, die Serie fortzusetzen.
TuS Hackenheim: Pies – Wollmann (84. Hadamitzky), Gäns, Protzel, Sadeghi, Sperling – Hulsey (82. ERbach), Dasli, Brede (63. Brede) – Schneider (74. Merkel), Menger (33. Bubach)