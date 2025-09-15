Acht Tore! Schwicheldt revanchiert sich in wildem Derby

Der TSV Schwicheldt hat auf das verlorene Pokalfinale die passende Antwort gegeben: Mit 5:3 besiegte die Elf von Trainer Benjamin Weiß den offensivstarken TSV Wendezelle und festigte mit nun zehn Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der Bezirksliga 2 Braunschweig.

Dabei begann das Spiel alles andere als vielversprechend. Wendezelle dominierte die Anfangsphase klar und ging durch Kilian Führmann bereits in der 5. Minute in Führung. „Wir kommen schlecht rein, Wendezelle ist die ersten 15, 20 Minuten klar überlegen“, sagte Weiß nach der Partie. Doch dann drehte Schwicheldt die Partie: Zunächst glich Timo Schrader nach einem Fehler der Gäste aus (21.), nur vier Minuten später erzielte derselbe Spieler die Führung. Thore Edeler erhöhte noch vor der Pause auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel blieb es turbulent: Wendezelle verkürzte durch Lennert Gürth (52.), Daniel Kudlek stellte wenig später den alten Abstand wieder her (63.). Doch der nächste Gegentreffer ließ nicht lange auf sich warten – Hannes Kopitzki traf zum 4:3 (65.). Erst in der 89. Minute machte Leon Schrader mit dem 5:3 alles klar.

Ein Derby mit allem, was dazugehört: intensive Zweikämpfe, kuriose Tore, zwei Platzverweise – und dieses Mal mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Weiß bilanzierte:

„Am Mittwoch im Härkepokal hatte es Wendezelle, heute haben wir uns für den Aufwand belohnt und verdient gewonnen.“

Dichtes Mittelfeld, Schwicheldt rückt auf

Durch den Erfolg schiebt sich Schwicheldt punktgleich mit Wendezelle und VfB Peine auf Rang sieben vor. Die Tabelle zeigt ein enges Mittelfeld: Zwischen Platz vier und acht liegen nur drei Punkte.

Die Partie unterstrich einmal mehr, dass Schwicheldt in dieser Saison in der Lage ist, auch gegen Topteams zu bestehen – wenn die Balance zwischen Defensive und Offensive stimmt. Die Wiedergutmachung nach dem Pokal-Aus ist gelungen.

TSV Schwicheldt – TSV Wendezelle 5:3

TSV Schwicheldt: Branco Broschinski, Pascal Taraschewski, Timo Schrader (66. Julien Kahnt), Max Seeler, Lukas-Hans-Christian Bartscht, Torben Semper (26. Thore Edeler), Daniel Kudlek, Artem Buts, Leon Schrader, Ben Lenz (66. John Lenz), Mikail Karpuz (66. Leon Schrader) - Trainer: Benjamin Weiß

TSV Wendezelle: Max Mura, Marcel Kamp (84. Bennet Glaesmann), Kilian Führmann (60. Hannes Kopitzki), Niclas Kamp, Nick Henke (60. Julian Rode), Lennert Gürth (84. Laurin Kratschmer), Erik Plote (66. Jakob Dettmer), Patrick Hartmann, Len-Bennet Rüsing, Hannes Kopitzki, Maik Laschkowski - Trainer: Marius Plote

Schiedsrichter: Philipp Appel

Tore: 0:1 Kilian Führmann (5.), 1:1 Timo Schrader (21.), 2:1 Timo Schrader (25.), 3:1 Thore Edeler (45.), 3:2 Lennert Gürth (52.), 4:2 Daniel Kudlek (63.), 4:3 Hannes Kopitzki (65.), 5:3 Leon Schrader (89.)