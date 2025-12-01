Acht-Tore-Schlacht mit Rot und Guimaraes-Dreierpack in Bettringen



Ein leidenschaftliches Spiel in Heldenfingen, das den Gastgebern wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt beschert. Früh legte die SG mit den Treffern von Baris Acikgöz in der 3. und 35. Minute den Grundstein, ehe Tim Krohmer nur zwei Minuten später für die Gäste verkürzte. Nach dem 3:1 von Mathis Schmid in der 52. Minute wurde es durch das 3:2 von Max Discher in der 56. Minute noch einmal spannend, doch die SG rettete den Sieg über die Zeit. Für Heldenfingen/Heuchlingen ein emotionaler Erfolg, der sie auf Platz neun hält, während die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II weiter im Tabellenkeller festhängt.



Der TSV Böbingen zeigte vor heimischer Kulisse eine engagierte Leistung, verpasste aber den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der frühe Treffer von Tommy Lee Theuergarten in der 7. Minute gab dem Aufsteiger lange Sicherheit, ehe Roman Knaus in der 74. Minute ausglich. Böbingen bleibt damit mit 19 Punkten im unteren Mittelfeld, während auch Durlangen mit ebenfalls 19 Punkten weiter im breiten Tabellenkorridor der Plätze elf bis zwölf verharrt. Beide Teams zeigten solide Defensivarbeit, ließen aber offensive Durchschlagskraft vermissen.



Ein Spiel mit deutlichem Ausgang und klarer Botschaft: Bargau meldet sich eindrucksvoll zurück. Trotz des Rückstands durch den Handelfmeter von Fabian Funk in der 42. Minute drehte Bargau das Spiel mit Toren von Ivo Braun (45.+2), Ben Auer (53.), Marius Nuding (75. Foulelfmeter) und dem Doppelpack von Julian Weinhold (90.+3 und 90.+4). Während Bargau mit nun 24 Punkten auf Rang sechs den Anschluss ans obere Mittelfeld hält, rutscht der TV Neuler mit 15 Punkten weiter in die Abstiegszone. Die Effizienz und Kaltschnäuzigkeit der Gastgeber markierte den Unterschied.



Ein spektakuläres Offensivspektakel, das für die SG Bettringen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen brachte. Nach einem furiosen 4:0 durch Yannick Seitzer (21.), Luca Kaufmann (22. und 40.) und Manuel Müller (28.) kämpfte sich der SSV Aalen mit den Treffern von Gui Guimaraes in der 62., 90.+1 und 90.+3 (Foulelfmeter) zurück. Bettringen setzte mit dem 5:1 von Klemens Möldner in der 79. Minute den entscheidenden Stich, musste aber den Platzverweis von Luca Kaufmann in der 96. Minute wegen Tätlichkeit verkraften. Bettringen bleibt als Tabellendritter im Aufstiegsrennen, während Aalen als Aufsteiger mit 24 Punkten auf Rang sieben im Mittelfeld rangiert.



Ein ernüchternder Nachmittag für Hüttlingen, das gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller eine empfindliche Heimniederlage kassierte. Die SGM Tannhausen/Stödtlen nutzte ihre Chancen eiskalt und traf durch David Weißenburger (3.), Alexander Salinger (23.) und Alexander Vaas (62.). Während Hüttlingen mit 22 Punkten auf Platz acht seine Ambitionen nach oben dämpfen muss, schöpft Tannhausen/Stödtlen mit nun 14 Punkten auf Rang 15 neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die Gäste glänzten mit Effizienz und disziplinierter Defensivarbeit.



Der Tabellenführer zeigte einmal mehr, warum er ganz oben steht, auch wenn es diesmal knapp war. Das goldene Tor erzielte Bernd Mahler bereits in der 32. Minute, und die Sportfreunde verteidigten den Vorsprung mit Leidenschaft und Cleverness. Unterkochen stemmte sich zwar dagegen, bleibt aber mit 28 Punkten weiter auf Rang zwei. Dorfmerkingen II baut seine Spitzenposition auf 39 Punkte aus und bleibt das Maß der Dinge in dieser Liga.