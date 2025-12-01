Acht-Tore-Schlacht mit Rot und Guimaraes-Dreierpack in Bettringen

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg hatte alles: Emotionen, Tore und tabellenrelevante Zäsuren. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II lieferten sich ein mitreißendes Duell, während der 1. FC Germania Bargau den TV Neuler mit einem fulminanten Auftritt deklassierte. Die SG Bettringen gewann ein wildes Torfestival gegen den SSV Aalen, doch der späte Platzverweis von Luca Kaufmann sorgte für Gesprächsstoff. Der Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen II behauptete seine Spitzenposition mit einem knappen Sieg gegen FV 08 Unterkochen, während die TSV Hüttlingen gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen eine ernüchternde Heimniederlage kassierte. Das Duell zwischen den Sportfreunden Lorch und der TSG Nattheim wurde abgesagt.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________