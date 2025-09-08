Acht-Tore-Schlacht in Cannstatt, deftige Niederlage für Oberjettingen

Ein Traumstart brachte den TSV Jahn Büsnau früh auf die Siegerstraße. Sebastian Lenhardt eröffnete bereits in der 4. Minute, Fermin Wences legte nur drei Minuten später nach. Zwar kam der VfL Oberjettingen durch Fabian Seeger (20.) zurück, doch am Ende machte erneut Lenhardt per Strafstoß (85.) und Japhet Manuschewski (89.) alles klar. Mit diesem deutlichen Erfolg klettert Aufsteiger Büsnau auf Rang fünf und bleibt ungeschlagen. Oberjettingen dagegen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und findet sich nach zwei Spieltagen am Tabellenende wieder.

Ein abwechslungsreiches Duell mit offenem Schlagabtausch endete zugunsten des SV Vaihingen. Tyron Ferrari (19.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Agonis Berisha (23.) und Dennis Adam (29.) die Partie zugunsten des SV Bonlanden drehten. Ein Eigentor von Jannis Imme (39.) und ein Treffer von Max Schilling (45.) sorgten für die Entscheidung noch vor der Pause. Der SV Vaihingen rangiert damit mit vier Punkten im oberen Mittelfeld und unterstreicht seine Heimstärke. Bonlanden hingegen steht nach zwei Partien mit nur einem Punkt am unteren Ende der Tabelle.

Ein Duell auf Augenhöhe bot Spannung bis zum Schluss. Daniel Schweizer verwandelte zunächst einen Strafstoß (15.), ehe Marco Quaranta per Elfmeter (54.) und Christopher Hatt (60.) die Partie drehten. Doch erneut Schweizer (69.) stellte das leistungsgerechte 2:2 her.

Beide Teams bleiben damit weiterhin sieglos und warten auf den ersten Dreier der Saison. Botnang, ebenso wie Holzgerlingen, steht mit jeweils zwei Unentschieden im Tabellenmittelfeld.

Der TV Darmsheim legte los wie die Feuerwehr: Simon Lindner traf in der 1. Minute und erhöhte wenig später auf 2:0 (18.). Colin Schmidt stellte mit seinem Treffer (20.) früh die Weichen auf Sieg. Zwar vergab Lindner noch einen Strafstoß (19.), doch Simon Müsel verkürzte spät per Elfmeter (85.) für Rohrau. Darmsheim steht mit sechs Punkten und 6:2 Toren an der Spitze der Tabelle und untermauert seinen Anspruch, sofort wieder oben mitzuspielen. Absteiger Rohrau dagegen steckt mit null Punkten schon früh tief im Tabellenkeller.

Der VfL Herrenberg dominierte von Beginn an und ging durch Marvin Kennke (5.) und Timo Leber (18.) verdient in Führung. Zwar brachte Flon Ajvazi (24.) die Gäste kurz zurück, doch Lyonel Baurycza stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90.). Dazu schwächte sich der TV Echterdingen II durch die Gelb-Rote Karte von Max Zingel (90.). Mit zwei Siegen und 5:1 Toren gehört Herrenberg zur Spitzengruppe. Echterdingen II hingegen bleibt nach zwei Niederlagen ohne Punkt und findet sich auf Rang 14 wieder.

Ein torreiches Spektakel in Cannstatt endete mit einem verdienten Heimerfolg. Die Gäste aus Nufringen gingen durch Markus Kaupp (15.) und Matti Berner (25.) zweimal in Führung. Doch Claudio Caruso (22.), Marco Schulz (40.), Marvin Haller (60.) und Talha Kavak (65., 90.) drehten die Partie, ehe Raffaele Ciuffreda (85.) noch einmal verkürzte. Cannstatt bleibt damit makellos und behauptet sich mit 8:5 Toren und sechs Punkten im oberen Tabellendrittel. Nufringen dagegen kassierte die zweite Niederlage und steckt als Aufsteiger am Tabellenende fest.

In einem intensiven Duell entschied ein einzelner Treffer die Partie. Ruben Pinheiro Martins erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages für den TSV Musberg. In der Nachspielzeit schwächte sich Musberg allerdings durch die Gelb-Rote Karte für Emre Bektas (90.+3).

Mit nun sechs Punkten und 5:0 Toren führt Musberg die Tabelle als einziges Team ohne Gegentor an. Deckenpfronn wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und muss sich nach der knappen Niederlage mit Rang elf begnügen.