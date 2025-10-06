Acht Tore, keine Gnade – Hondelage schießt sich auf Platz drei

Schon früh war die Partie entschieden. Amed Koulibaly eröffnete den Torreigen in der 11. Minute und legte kurz nach dem 2:0 nach (47.). Michel Broders traf gleich viermal (40., 55., 85., 90.) und avancierte damit zum Mann des Spiels. Die weiteren Treffer steuerten seine Teamkollegen in einer insgesamt überlegenen Vorstellung bei.

Trotz der Deutlichkeit zeigte Schindzielorz auch Respekt gegenüber dem Gegner: „Trotzdem muss ich Helmstedt ein Kompliment aussprechen, dass sie Woche für Woche auf die Zähne beißen und sich dem Ganzen stellen.“

Ein Wermutstropfen war die Verletzung des Helmstedter Torhüters Abdullah Yagiz, der nach 43 Minuten ausgewechselt werden musste. „Gute Besserung an den Torwart von Helmstedt, der sich leider in der ersten Halbzeit schwerer verletzt hat“, sagte Schindzielorz.

Mit dem klaren Erfolg festigt Hondelage seine Position im oberen Tabellendrittel und schließt punktemäßig zu Peine und Heeseberg auf.