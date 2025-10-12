Acht-Tore-Kampf beim TuS Ergenzingen, TSG Balingen II siegt knapp

Der 11. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, brachte zahlreiche Tore und zeigte erneut die Spannweite zwischen den Spitzenteams und jenen im Tabellenkeller. Besonders die Begegnungen mit offensiver Schlagzahl prägten den Spieltag, während die Aufsteiger weiterhin für Bewegung in der Tabelle sorgen.

Das Flutlichtspiel begann mit der frühen Führung der Hausherren nach 19 Minuten durch Max Bieller. Nach dem Seitenwechsel glich der Favorit durch Philipp Frank (64.) aus, doch Pfullingen hatte noch zwei weitere Treffer durch Jannis Röhm (71.) und Alex-Eusebiu Ripas (79.) zu bejubeln. ---

Vor 132 Zuschauern bot die SG Empfingen eine Demonstration ihrer Offensivstärke. Bereits in der 6. Minute brachte Pascal Schoch die Gastgeber in Führung, ehe Timo Theurer kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Denis Bozicevic in der 56. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 3:0. Zwar verkürzte Emir Cesmeciler in der 74. Minute für Tuttlingen auf 3:1, doch die Schlussphase gehörte erneut Empfingen: Pascal Schoch traf in der 80. Minute zum 4:1, Moritz Zug erhöhte in der 88. Minute auf 5:1, und erneut Schoch setzte in der Nachspielzeit (90.+3) mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt. Mit dem Kantersieg untermauert Empfingen seine Tabellenführung und bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen. ---

300 Zuschauer sahen in Zimmern einen Sieg der Hausherren, die von Beginn an das Spiel kontrollierten. Bereits in der 11. Minute traf Stefan Mutapcic zur frühen Führung. Danach blieb Zimmern dominant, fand aber erst in der Schlussphase die Entscheidung. Rico Reisert erhöhte in der 83. Minute auf 2:0, und David Tamer machte mit seinem Treffer in der 88. Minute alles klar. ---



VfL Mühlheim gewann knapp mit 1:0 gegen FC 07 Albstadt. Jonas Kirchner erzielte den entscheidenden Treffer spät in der 73. Minute und sicherte den Gastgebern drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. ---



SSC Tübingen unterlag TSG Balingen II mit 3:4 in einer turbulenten Partie. Florian Barth brachte die Gäste früh in Führung (10.), Ali Hamdar glich aus (21.). Lars Lack (53.) und Colin Draskovic (58.) drehten die Partie, doch Noah Braun (69.) und Mirhan Inan (72.) stellten die Führung von Balingen wieder her, bevor Dimitrios Katsaras (80.) den Endstand markierte. ---



SV Croatia Reutlingen verlor mit 1:3 gegen Spvgg Freudenstadt. Caleb Kaupp brachte die Gäste in Führung (38.), Björn-Arne Gerdes glich sofort aus (39.). In der zweiten Halbzeit trafen Vincenzo Giambrone (53.) und Sotirios Vassiliou (73.) zum Sieg für Reutlingen. ---



TuS Ergenzingen unterlag VfB Bösingen mit 3:5. Torsten Müller traf doppelt für Bösingen (10., 25.), Marius Müller ebenfalls zweimal (21., 34.), während Dennis Schanz (14.), Dave Nzally (50.) und Moritz Hofmann (73.) für Ergenzingen bzw. Bösingen die Partie prägten. Flavio Ippolito setzte den Schlusspunkt in der 90.+3. ---



SV Seedorf setzte sich knapp mit 2:1 gegen TSV Harthausen/Scher durch. Harut Arutunjan traf doppelt für die Hausherren (59., 90.), Leonard Gauggel konnte zwischenzeitlich ausgleichen (83.), doch Seedorf sicherte sich die drei Punkte in einem umkämpften Spiel.