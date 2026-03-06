Acht Tore in Nöttingen: Spektakel zum Auftakt des Oberliga-Spieltags

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Es war ein Fußballfest voller Leidenschaft und Offensivgeist, das die Zuschauer am heutigen Abend in der Oberliga Baden-Württemberg erleben durften. Mit dem Auftakt des 22. Spieltags wurde ein Kapitel geschrieben, das an Dramatik kaum zu überbieten war und die Tabellensituation im oberen Drittel ordentlich durcheinanderwirbelt.

Was für ein Schlagabtausch im Panoramastadion! Der FC Nöttingen empfing den FSV Hollenbach und lieferte eine Partie ab, die den Begriff „Torreigen“ neu definierte. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 13. Minute durch Matej Mijic mit 1:0 in Führung. Nöttingen blieb am Drücker und belohnte sich noch vor der Pause, als Khery Hamka in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Als kurz nach dem Seitenwechsel erneut Matej Mijic in der 51. Minute das 3:0 markierte, schien die Messe im Remchinger Ortsteil bereits gelesen. Doch wer den FSV Hollenbach abgeschrieben hatte, sah sich getäuscht. Mit einer unglaublichen Moral kämpften sich die Gäste zurück in dieses emotionale Spiel. Inas Music verkürzte in der 67. Minute auf 3:1, und als Hannes Scherer in der 75. Minute der Treffer zum 3:2 gelang, zitterten den Nöttingern plötzlich die Knie. In einer hochdramatischen Schlussphase stellte Tasos Leonidis in der 83. Minute mit dem 4:2 vermeintlich die Vorentscheidung her, doch Hollenbach gab nicht auf: Rico Hofmann brachte die Gäste in der 86. Minute mit dem 4:3 erneut heran. Erst in der tiefen Nachspielzeit erlöste Salvatore Catanzano die Nöttinger Fans, als er in der 90.+3 Minute den 5:3-Endstand besiegelte.

Ein Duell, das nach Mittelfeld klingt, aber für Essingen nach Anspruch. 1. Göppinger SV (Absteiger) ist Neunter mit 26 Punkten (35:28 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 gegen Normannia Gmünd. TSV Essingen steht als Vierter bei 33 Punkten (32:33 Tore) und kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen Türkspor Neckarsulm hinaus. Das Hinspiel gewann Essingen 2:0 (30.08.25). Für Göppingen ist es die Chance, zu Hause ein Zeichen zu setzen und sich vom unteren Feld fernzuhalten. Essingen braucht einen Sieg, wenn der Anschluss an Ravensburg und die Spitze nicht abreißen soll.



Für FC Denzlingen (Aufsteiger) ist jedes Spiel ein Kampf um Anschluss. Mit 13 Punkten (20 Spiele, 22:36 Tore) steht Denzlingen auf Rang 18 und verlor zuletzt 0:1 gegen Karlsruher SC II. Türkischer SV Singen (Aufsteiger) ist 11. mit 26 Punkten (32:46 Tore), unterlag aber am 21. Spieltag zu Hause 1:2 gegen Backnang. Das Hinspiel endete 2:2 (31.08.25) – und genau diese Punkteteilung ist Denzlingens Hoffnung: Gegen Singen war schon etwas drin. Singen wiederum weiß, wie gefährlich ein Gegner wird, der ums Überleben spielt.



Ein Spiel aus der grauen Zone, in der alles kippen kann. 1. CfR Pforzheim ist 12. mit 25 Punkten (39:37 Tore) und kam zuletzt zu einem 2:2 in Villingen. Türkspor Neckarsulm (Aufsteiger) ist 10. mit 26 Punkten (30:33 Tore) und holte zuletzt in Essingen ein 0:0. Das Hinspiel gewann Pforzheim auswärts 2:1 (30.08.25). Neckarsulm will diese Niederlage korrigieren und sich stabilisieren, Pforzheim will beweisen, dass man solche Duelle wieder auf die eigene Seite ziehen kann.



Der Tabellenzweite unter Zugzwang – und der Gegner lebt vom Abstiegskampf. VfR Mannheim ist Zweiter mit 45 Punkten (48:15 Tore), aber die Wunde vom letzten Spieltag sitzt tief: 0:3 gegen Nöttingen. FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht als 17. bei 18 Punkten (30:47 Tore) und kam aus Aalen mit einem bitteren 0:6 zurück. Das Hinspiel gewann Mannheim 3:0 (30.08.25). Für Mannheim ist das nun ein Pflichtspiel: Aalen führt, jeder Ausrutscher wird doppelt bestraft. Für Bissingen ist es die Chance, sich mit einem großen Widerstand ein Lebenszeichen zu holen – auch wenn die Fakten gegen sie sprechen.

Morgen, 14:30 Uhr SV Oberachern Oberachern FC 08 Villingen Villingen



Ein Duell, das nach Stolz und Revanche riecht. SV Oberachern ist Sechster mit 32 Punkten (29:37 Tore) und verlor zuletzt in Reutlingen 0:1. FC 08 Villingen (Absteiger) steht als Siebter bei 30 Punkten (40:39 Tore) und kam zuletzt zu einem 2:2 gegen Pforzheim. Das Hinspiel war für Oberachern ein harter Tag: Villingen – Oberachern 5:0 (30.08.25). Jetzt kommt die Chance zur Antwort. Oberachern will zeigen, dass man nicht noch einmal so auseinanderfällt, Villingen will beweisen, dass die Hinrunde kein Zufall war.



Ravensburg hat sich oben festgebissen – aber ohne Luft nach hinten. FV Ravensburg ist Dritter mit 34 Punkten (35:37 Tore) und gewann zuletzt 2:1 in Hollenbach. Karlsruher SC II (Aufsteiger) steht als Achter bei 28 Punkten (33:34 Tore) und kommt mit einem 1:0 gegen Denzlingen. Das Hinspiel war ein Karlsruher Ausrufezeichen: Karlsruhe II – Ravensburg 4:1 (31.08.25). Ravensburg hat also eine offene Rechnung. Karlsruhe II wiederum weiß, dass man Ravensburg schon einmal klar schlagen konnte – und genau dieses Wissen macht den Gast gefährlich.



Der Spitzenreiter reist an – und für Gmünd ist es ein Spiel gegen die Angst. 1. FC Normannia Gmünd steht als 15. bei 22 Punkten (29:30 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 in Göppingen. VfR Aalen führt die Liga mit 48 Punkten (46:10 Tore) und schickte am letzten Spieltag Bissingen mit 6:0 nach Hause. Das Hinspiel gewann Aalen 2:0 (29.08.25). Für Aalen ist es das klassische Pflichtspiel im Titelrennen, für Gmünd der Versuch, gegen die stärkste Mannschaft der Liga irgendwie Punkte zu klauen – weil im Abstiegskampf jede Überraschung die Saison drehen kann.

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang SSV Reutlingen Reutlingen



Zwei Teams, die zuletzt Selbstvertrauen gesammelt haben – und trotzdem nicht frei sind. TSG Backnang ist 13. mit 25 Punkten (32:44 Tore) und gewann zuletzt 2:1 in Singen. SSV Reutlingen steht als 14. bei 23 Punkten (30:35 Tore) und holte zuletzt ein starkes 1:0 gegen Oberachern. Das Hinspiel gewann Reutlingen knapp 3:2 (30.08.25). Backnang hat also etwas offen, Reutlingen den Beleg, dass man Backnang in engen Spielen schlagen kann. Ein Duell, das in dieser Liga oft mehr entscheidet als nur drei Punkte: nämlich, ob man in Richtung gesichertes Mittelfeld marschiert – oder weiter unter dem Druck der vier Abstiegsplätze spielt.