Das erste von fünf Mainzer Toren machte Nicklas Schlosser (rechts). – Foto: Michael Wolff

Acht Tore in Gau-Odernheim - Schott zittert sich weiter Mainzer gleichen spät aus und sichern sich in der Verlängerung das Halbfinal-Ticket +++ Schneider überragt +++ Drei Verletzte bei den Platzherren

Hektik, Spannung, Drama. Mit 5:3 (3:3, 1:2) in der Verlängerung rettete sich der TSV Schott Mainz beim klassentieferen TSV Gau-Odernheim ins Halbfinale des Verbandspokals. Es war von Beginn an ein hitziges, wildes, beiderseits mit viel Emotion aufgeladenes, aber nie unanständiges Hin und Her. Mit einem Underdog, der ganz dicht dran war am Pokal-Coup, und einem Favoriten, der spät, aber nicht zu spät seiner Rolle gerecht wurde.

Erst in der 89. Minute glich das Oberligist-Spitzenteam bei der Überraschungsmannschaft dieser Verbandsligasaison zum 3:3 aus – und sicherte sich in der Verlängerung durch Pierre Merkels Doppelschlag das Halbfinal-Ticket. Das Resultat ist am Ende verdient, wie Keeper Daniel Diel und Trainer Christoph Hartmüller zugeben. Aber es hätte auch klappen können für die Gau-Odernheimer, die, top motiviert und prima eingestellt, 1:0 und 3:1 führten, unter tätiger Mithilfe der Gäste. Doppelspitze muss früh vom Feld Von den ersten 20 Minuten spielte die Petersberg-Elf die Hälfte zu zehnt – und führte. Lukas Knell erahnte ein Abstimmungsproblem zwischen Schott-Keeper Tim Hansen und Dominik Ahlbach. Knell ging mutig mit dem Kopf zum Ball, bugsierte ihn ins Tor und bekam zugleich Ahlbachs Stollen ab. Das 1:0 (8.) bezahlte Knell mit einer blutenden Platzwunde, der frühen Auswechslung und vier Stichen in der Kabine. Als dann auch noch der zurzeit herausragend starke Fabio Moreno Fell nach einem Luftduell bei der Landung umknickte und mit dickem Knöchel runter musste, musste schon in Minute 19 eine neue Doppelspitze her. Doch auch das entmutigte die Gau-Odernheimer nicht. Schott kam zwar zu viel Ballbesitz, aber aus dem Spiel heraus zu wenigen zwingenden Abschlüssen. Immer war noch ein Bein dazwischen. „Es war ein bisschen Hektik drin, die Zuschauer gehen mit – das war genau so, wie wir es brauchen“, blickt Diel auf eine hitzige Partie mit sehr vielen Zweikämpfen und hohen Bällen, die die Mainzer Spielstärke nur sehr punktuell zur Entfaltung kommen ließ. „Wir haben heute alles auf dem Platz gelassen und für unsere Verhältnisse super mitgespielt“, lobt Hartmüller. Manuel Schneider überragt im doppelten Sinne Chancen gab es hüben wie drüben. Gleich dreimal in einer Szene kratzt Schott den Ball von der Linie (36.), im Gegenzug verzieht Etienne Portmann um Zentimeter (38.), dann endet Torben Dilgs Solo mit Hansens Parade (39.). Eine enorm spannende Partie auf Augenhöhe mit einem Favoriten, der von zwei Faktoren entscheidend profitierte: Eckbälle und 1,95-Meter-Mann Manuel Schneider.