Acht Tore in fünf Spielen! Stjepanovic stürmt an die Spitze

Spannender könnte der Aufstiegskampf in der Landesliga Südost kaum sein. Ähnlich gestaltet sich das Rennen um das flüssige Gold von ERDINGER.

Dort hat sich im Vergleich zum Vormonat einiges getan. Laris Stjepanovic erwischte wirkliche Sahne-Wochen und steht nun am Platz an der Sonne.

Der 18-Jährige schlug im November in fünf Partien gleich achtmal (!) zu und schiebt sich damit von Rang vier nach ganz oben. Bei den beiden Kantersiegen gegen den TSV Kastl und gegen Schlusslicht SVN München erzielte das ehemalige Talent des FC Ingolstadt "back to back" einen Dreierpack.

Timo Portenkirchner sitzt Laris Stjepanovic im Nacken

Zuvor war Stjepanovic bereits im Topspiel gegen den TSV Murnau ein Doppelpack gelungen. In Garmisch-Partenkirchen und Schwabing blieb der Toptorjäger jedoch ohne einige Treffer. Trotzdem hatte er mit seinen Buden maßgeblichen Anteil am Erfolgslauf des Bayernliga-Absteigers.

Hinter dem Youngster lauert Timo Portenkirchner. Der 25-Jährige war in vier Spielen im November ebenso oft erfolgreich und hat nun 18 Saisontreffer auf dem Konto. Sowohl gegen den SVN als auch gegen den FC Schwabing netzte er doppelt und bescherte dem ESV Freilassing dabei fast im Alleingang vier Punkte. Gegen den Kirchheimer SC und gegen den TSV Kastl konnte Portenkirchner nicht treffen, prompt verlor der ESV zweimal.

SpVgg Unterhaching II und deren Torjäger schwächeln

Auf Rang drei liegen gleich drei Spieler. Die SpVgg Unterhaching II, ehemals Tabellenführer der Südost-Staffel, schwächelte zuletzt arg. Kein Sieg in drei Partien im vergangenen Monat gelang der Regionalliga-Vertretung der Spielvereinigung. Die Schwächephase gilt auch für Jason Eckl und Philipp Zimmerer.

Ersterer traf in diesem Zeitraum „nur“ zweimal. Besonders Zimmerer hatte Ladehemmung. Der 19-Jährige blieb torlos und verlor damit seinen Platz an der Spitze der Torschützenliste.

Zu den größten Überraschungen zählt bisher Emil Kierdorf. Der 18-Jährige bombte erneut viermal – doppelt zum Jahresabschluss gegen den SV Dornach – und stürmt damit in seinem ersten Herrenjahr vorerst auf den dritten Platz.

Torschützenliste:

1. Laris Stjepanovic, TSV Grünwald: 19 Tore

2. Timo Portenkirchner, ESV Freilassing: 18 Tore

3. Philipp Zimmerer, SpVgg Unterhaching II: 15 Tore