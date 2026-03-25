Acht Tore in einem Spiel

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Diese Woche geht die Auszeichnung an Axel Richhardt vom TSV Schwarzenborn. Beim 11:2-Erfolg über den TSV Mengsberg III erzielte der flexibel einsetzbare Offensivspieler unglaubliche acht Tore und wurde damit zum überragenden Mann des Tages. Der 33-Jährige, dessen häufigste Position auf der linken offensiven Seite liegt, der aber „schon alles gespielt“ hat, spricht im Interview über einen beinahe perfekten Fußballtag, die Lage im Aufstiegsrennen und die Frage, wie lange der Körper noch mitmacht.

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Axel Richhardt: Aktuell befinden wir uns in einer guten Phase und sind natürlich selbstbewusst in das Spiel gegangen, mit dem klaren Ziel, die drei Punkte in Schwarzenborn zu behalten. Wir kamen gut ins Spiel, schnell zum ersten Tor und hatten zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle. Wir wussten: Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, gewinnen wir das Spiel. Aber mit einem Sieg in dieser Höhe hat vor dem Spiel natürlich keiner gerechnet.

FuPa: 11:2 gegen Mengsberg – Hand aufs Herz, damit habt ihr doch wohl nicht gerechnet?

FuPa: Du selbst hast acht Tore erzielt – was war da bitte los?

Axel Richhardt: Zusammenfassend kann man sagen: An diesem Tag hat einfach alles gepasst. Eine gute Mannschaftsleistung, eine persönliche gute Leistung und natürlich auch ein wenig Spielglück in der einen oder anderen Situation. Es hat mich natürlich sehr gefreut, so etwas gelingt einem ja eher selten.

FuPa: Musstest du dich an den anschließenden Kaltgetränken finanziell beteiligen?

Axel Richhardt: An diesem Tag bin ich noch nicht dazu gekommen, selbstverständlich werde ich aber noch ein paar Kaltgetränke für die Mannschaft bereitstellen.

FuPa: Durch euren Sieg ist das Rennen um Platz zwei inklusive FeLoNi II und Asterode II spannend ohne Ende. Wie schätzt du eure sportliche Lage ein?

Axel Richhardt: Im oberen Drittel ist die Tabelle eng beieinander. Wenn wir unsere Leistung der letzten Spiele bestätigen können, haben wir gute Chancen, uns den zweiten Platz zu sichern. Ein Spiel weniger und noch das direkte Duell gegen FeLoNi sind auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition. Aktuell haben wir es mehr oder weniger in der eigenen Hand, deswegen müssen wir mehr auf uns blicken als auf andere.

FuPa: Mit 33 hast du ein reifes Fußballer-Alter erreicht. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus, machen die Knochen noch mit?

Axel Richhardt: Natürlich schüttelt man nicht mehr alles so leicht ab wie früher und es gibt auch ab und an mal kleinere Baustellen. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich körperlich noch sehr gut. Ich hoffe, dass das auch noch lange so weitergeht.