Acht Tore in Driedorf und Breitscheid

Rot! Nach dem 1:3-Anschluss rückt Eisemroths Torwart Andy Pfeifer (li.) den Ball nicht raus, Sinn/Hörbachs Samed Sagnak (M.) hat „Gesprächsbedarf“ und kassiert einen Platzverweis. SVE-Kapitän Christian Falkenstein (re.) kommt zum Schlichten. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. An der Spitze der Fußball-A-Liga Dillenburg punkten der Primus SG Obere Dill (4:0 in Eibach), Verfolger VfL Fellerdilln (3:2 gegen Frohnhausen II) und der TuS Driedorf (8:0 gegen Merkenbach) dreifach. Der SV Herborn (1:2 bei der SG Aartal) spürt bereits den Atem der SG Dietzhölztal im Nacken, die mit ihrem 2:1 gegen Ballersbach den TSV überflügelt. Die abstiegsbedrohte SG Eschenburg II setzt sich in Breitscheid 6:2 durch, bereits am Freitag besiegte der FC Niederroßbach die SG Roth/Simmersbach 2:1. Am Samstag feierte der SV Eisemroth einen 3:2-Erfolg in Hörbach.