Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Acht Tore in Driedorf und Breitscheid
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Das Trio Obere Dill, Fellerdilln und Driedorf punktet im Aufstiegskampf der Fußball-A-Liga eifrig. Dietzhölztal verkürzt den Abstand nach oben. Im Keller gibt es wichtige Dreier +++
Dillenburg. An der Spitze der Fußball-A-Liga Dillenburg punkten der Primus SG Obere Dill (4:0 in Eibach), Verfolger VfL Fellerdilln (3:2 gegen Frohnhausen II) und der TuS Driedorf (8:0 gegen Merkenbach) dreifach. Der SV Herborn (1:2 bei der SG Aartal) spürt bereits den Atem der SG Dietzhölztal im Nacken, die mit ihrem 2:1 gegen Ballersbach den TSV überflügelt. Die abstiegsbedrohte SG Eschenburg II setzt sich in Breitscheid 6:2 durch, bereits am Freitag besiegte der FC Niederroßbach die SG Roth/Simmersbach 2:1. Am Samstag feierte der SV Eisemroth einen 3:2-Erfolg in Hörbach.