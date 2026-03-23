 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Acht Tore in Driedorf und Breitscheid

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Das Trio Obere Dill, Fellerdilln und Driedorf punktet im Aufstiegskampf der Fußball-A-Liga eifrig. Dietzhölztal verkürzt den Abstand nach oben. Im Keller gibt es wichtige Dreier +++

von Redaktion · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
Rot! Nach dem 1:3-Anschluss rückt Eisemroths Torwart Andy Pfeifer (li.) den Ball nicht raus, Sinn/Hörbachs Samed Sagnak (M.) hat „Gesprächsbedarf“ und kassiert einen Platzverweis. SVE-Kapitän Christian Falkenstein (re.) kommt zum Schlichten. © Lorenz Pietzsch
Rot! Nach dem 1:3-Anschluss rückt Eisemroths Torwart Andy Pfeifer (li.) den Ball nicht raus, Sinn/Hörbachs Samed Sagnak (M.) hat „Gesprächsbedarf“ und kassiert einen Platzverweis. SVE-Kapitän Christian Falkenstein (re.) kommt zum Schlichten. © Lorenz Pietzsch

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KLA Dillenburg
Dietzhölztal
Eschenburg II
Fellerdilln
Aartal

Dillenburg. An der Spitze der Fußball-A-Liga Dillenburg punkten der Primus SG Obere Dill (4:0 in Eibach), Verfolger VfL Fellerdilln (3:2 gegen Frohnhausen II) und der TuS Driedorf (8:0 gegen Merkenbach) dreifach. Der SV Herborn (1:2 bei der SG Aartal) spürt bereits den Atem der SG Dietzhölztal im Nacken, die mit ihrem 2:1 gegen Ballersbach den TSV überflügelt. Die abstiegsbedrohte SG Eschenburg II setzt sich in Breitscheid 6:2 durch, bereits am Freitag besiegte der FC Niederroßbach die SG Roth/Simmersbach 2:1. Am Samstag feierte der SV Eisemroth einen 3:2-Erfolg in Hörbach.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.