Acht Tore in Altenerding – Heimherren lassen sich nicht unterkriegen

Altenerding – Die Zuschauer im Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion erlebten ein Bezirksliga-Spiel, das kaum Wünsche offen ließ. Die SpVgg Altenerding und der TSV Ober-/Unterhaunstadt lieferten sich ein Duell, das von Fehlern, Tempo und Toren geprägt war. Am Ende behielten die Gastgeber mit 5:3 Toren die Oberhand.

Schon nach zwei Minuten geriet die Locke-Elf in Rückstand, als Kuraz nach einer Flanke vor Nassim Khemessi an den Ball kam und Loher keine Chance ließ. Fast wäre es noch schlimmer gekommen, doch Ridwan Bello rettete nach einem Fehlpass von Baumann in höchster Not auf der Linie (11.). Dann wachten die Veilchen auf: Dipalo scheiterte zunächst am Keeper, traf dann aber nach Vorlage von Wiam Takruri sehenswert aus 16 Metern zum Ausgleich in den Winkel (23.).

Drei Minuten später legte der nach Pass von Pedro Flores frei auf das Tor zulaufende Bilalli quer, Dipalo schob zum 2:1 ein. Noch während Stadionsprecher Matthias Dasch den Treffer verkündete, unterlief Erdogan ein folgenschwerer Fehler: Er verlor das Leder als letzter Mann an Bilalli, der das Geschenk annahm und auf 3:1 erhöhte. Die Gäste verkürzten dann überraschend durch Agnelo Boharu nach starker Vorarbeit von Baran Cakir auf 2:3 (39.).

Nach der Pause folgte der nächste Rückschlag: eine aus Altenerdinger Sicht völlig überzogene rote Karte für Bello nach einem Foul an Hunner. Den folgenden Freistoß zirkelte Diegel unhaltbar zum 3:3-Ausgleich ins Netz. Nun drohte die Partie zu kippen, Polster verfehlte mit einem 17-Meter-Distanzschuss nur haarscharf (53.). Auch Kurnaz hatte eine gute Möglichkeit, doch sein Schlenzer ging am Tor vorbei.

Die SpVgg beweist Comeback-Qualitäten

Als die Gäste mehr vom Spiel hatten, schlugen die Hausherren eiskalt zurück: Dipalo wurde nach Zuckerpass von Flores von Keeper Cakmakci gefoult, und der Gefoulte selbst traf vom Punkt zum 4:3 in die Maschen (73.). Kaum war der Ball wieder im Spiel, wurde Bilalli erneut von TSV-Keeper im Strafraum gelegt. Der Keeper erhielt überraschend nur eine Zeitstrafe, Feldspieler Cakir musste ins Tor und konnte den zweiten Strafstoß von Mujkic nicht parieren.

Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und warfen alles nach vorne. Oliver Günther kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch der Ball strich knapp am langen Eck vorbei (79.). In der Nachspielzeit rettete Hunner bei einem Schuss von Bilalli auf der Linie. Am Ende blieb es beim 5:3 für die SpVgg, die ein turbulentes Spiel mit vielen Höhen und Tiefen für sich entschieden hatte.

Das Spiel war zwar nicht immer hochklassig, überzeugte aber durch Spannung und Dramatik. Die Bilanz für die bestens unterhaltenen Fans: acht Tore, zwei Elfmeter, eine rote Karte und viel Gesprächsstoff.