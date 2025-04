Acht Tore in Alpirsbach, sieben in Salzstetten!

---

Ein packendes Aufeinandertreffen zwischen Alpirsbach-Rötenbach und Baiersbronn endete mit einem spektakulären Sieg für die Gäste. Das Spiel nahm früh Fahrt auf, als Alpirsbach-Rötenbach durch ein Eigentor von Janik Frei in der vierten Minute in Führung ging. Doch Baiersbronn zeigte Kampfgeist und glich schnell aus. In der 8. Minute war es Kai Sattelberger, der den Ausgleich erzielte. In der Folge legte Baiersbronn nach: Kevin Braun traf in der 18. Minute zur Führung, und nach dem Ausgleich durch Mert Karaaslan in der 31. Minute ging Baiersbronn erneut in Führung. Lukas Gaiser brachte die Gäste in der 72. Minute wieder in Führung, doch Alpirsbach-Rötenbach gab sich nicht auf und glich durch Lorenz Engisch in der 73. Minute aus. Doch Sebastian Braun (76.) und Fabio Weimer (84.) machten alles klar und sicherten Baiersbronn einen verdienten 5:3-Sieg. ---

Sportfreunde Gechingen brachten ihre ganze Klasse auf den Platz und siegten klar mit 5:1 in Mitteltal-Obertal. Andreas Kiwranoglou eröffnete das Torfestival bereits in der 14. Minute, und Jose Falcon-Lores (22.) sowie Ruben Joao Baptista (27.) legten nach. Mitteltal-Obertal konnte zwar durch Simon Spissinger in der 32. Minute verkürzen, doch Dominik Gräber (39.) und erneut Kiwranoglou (51.) machten den Sieg für Gechingen perfekt. Ein klarer Sieg, der die Stärke der Gechinger unterstreicht. ---

FV GW Ottenbronn setzte sich deutlich mit 4:1 gegen den VfL Nagold II durch. Die Gäste aus Ottenbronn gingen in der 36. Minute durch Fabio Mandel in Führung, und nach der Pause legte Micael Marques (56.) nach. Ein Foulelfmeter von Fabio Mandel (59.) und ein Treffer von Wayne Reich (62.) besiegelten den Sieg, bevor Tom Gutekunst in der 88. Minute den Ehrentreffer für Nagold II erzielte. Ottenbronn war in diesem Spiel die klar bessere Mannschaft und ließ nichts anbrennen. ---

Die einzige Überraschung des Tages kam in Eutingen, wo die Gastgeber trotz vieler Bemühungen mit 0:1 gegen SGM Felldorf/Bierlingen unterlagen. Der einzige Treffer des Spiels fiel bereits in der 26. Minute, als Dogukan Kilicaslan für die Gäste traf. Eutingen konnte im Verlauf des Spiels keine Antwort finden und musste so eine bittere Niederlage hinnehmen. ---

Salzstetten zeigte gegen Gündringen eine beeindruckende Leistung und siegte verdient mit 5:2. Tchoua Krika Aboubakar brachte Gündringen in der 18. Minute in Führung, doch Salzstetten glich in der 23. Minute durch Sinan Burhan aus. Gündringen ging in der 41. Minute erneut in Führung, doch Salzstetten fand schnell eine Antwort: Dominik Crncec (53.), Marc Bühler (74., 76.) und Dominik Crncec (90.+1) erzielten die Tore, die den klaren 5:2-Sieg sicherten. ---

TuS Ergenzingen gewann mit 2:1 gegen den SV Althengstett, wobei die Tore von Lennart Weipert in der 13. und 47. Minute die Führung sicherten. Althengstett kämpfte sich durch Visar Behrami in der 56. Minute zurück ins Spiel, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Ein verdienter Sieg für Ergenzingen, das weiterhin um den Aufstieg kämpft. ---

In einem knappen und spannungsgeladenen Spiel setzte sich SG Vöhringen mit 1:0 durch. Der einzige Treffer des Spiels fiel in der 90.+4. Minute durch Denis Gonszcz, der den Sieg für seine Mannschaft sicherte. Für Sulz war es ein bitterer Ausgang, während Vöhringen den wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte. ---

Spvgg Freudenstadt setzte sich im Auswärtsspiel klar mit 6:2 durch. Dogukan Süzgec (3.) und Nils Armbruster (6.) brachten die Gäste früh auf die Siegerstraße. Matthias Weimer (27.) und Nico Göcks (33.) erhöhten auf 4:0. Marschalkenzimmern kam durch Pascal Schuler (50.) und Robin Rall (78.) auf 2:5 heran, doch ein weiterer Treffer von Nico Göcks (87.) machte alles klar. ---