Acht Tore im Schlamm - Lingen tanzt, Spelle rutscht aus
Der TuS Lingen bleibt in der 2. Kreisklasse Emsland Süd weiter in der Erfolgsspur und bezwang den SC Spelle-Venhaus V in einem torreichen Duell verdient mit 8:3. Besonders die Offensivreihe um Colin Hammacher und Hendrik Müller legte dabei einen Galaauftritt hin. Liveticker-Reporter Markus Meer hielt gewohnt pointiert und mit norddeutschem Charme jede Szene fest.
Von Beginn an übernahm Lingen im Emslandstadion die Kontrolle. Bereits nach drei Minuten sorgte Torjäger Hammacher nach Vorlage von Siepker für den perfekten Start. Zehn Minuten später legte der Topstürmer nach einem schnellen Umschaltmoment zum 2:0 nach, der TuS spielte mit hoher Intensität und Effektivität, während Spelle den frühen Druck kaum entschärfen konnte.
Die Partie blieb einseitig. Müller stellte nach einer knappen halben Stunde auf 3:0 und erhöhte acht Minuten später mit einem wuchtigen Distanzschuss auf 4:0. Dazwischen zeigte der TuS Fairplay: Ein bereits gegebenes Tor wurde selbstständig zurückgenommen, weil die Lingener eine Abseitsstellung einräumten.
Kurz vor der Pause kam Spelle durch Jan Knieper zwar zum Anschluss, doch Müller antwortete unmittelbar mit seinem dritten Treffer und schnürte noch vor dem Kabinengang seinen Hattrick.
Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit einem weiteren Tor des TuS. Hammacher vollendete nach Solo zum 6:1. Danach öffneten die Lingener, der klare Spielstand im Rücken, etwas zu sehr die Tür: Knieper verkürzte mit einem Doppelpack auf 6:3 und machte seinen eigenen Dreierpack perfekt.
Doch die Gastgeber blieben die tonangebende Mannschaft. Joker Chimbwanda sorgte in der Schlussphase mit zwei sehenswerten Treffern (83./90.+1) für klare Verhältnisse und schloss eine starke Leistung des TuS ab. Spelles Bemühungen, zwischenzeitlich mehr Risiko zu gehen, wurden durch Lingens Effizienz regelmäßig im Keim erstickt.
Unterm Strich steht ein deutlicher, auch in der Höhe verdienter Heimsieg für den TuS Lingen, der damit weiter an der Tabellenspitze dranbleibt. Spelle-Venhaus zeigte Moral, musste aber der individuellen Klasse der Lingener Offensivakteure Tribut zollen.
Ein besonderer Dank gilt Markus Meer, dessen humorvolle und engagierte Begleitung im Liveticker der Partie trotz Regen und Morast zusätzlichen Unterhaltungswert verlieh.
____________________
BPT auf der Brust, Selbstvertrauen im Tank - Emmeln startet durch
Am vergangenen Freitag durfte die Herrenmannschaft des SV Eintracht Emmeln ihre neuen Trikots in Empfang nehmen. Wie schon beim vorherigen Satz zeigte sich erneut Frank Gerdelmann, gemeinsam mit seiner Firma BPT Betonprüftechnik Weser-Ems GmbH, als verlässlicher Förderer des Vereins. Die Mannschaft läuft nun sowohl zuhause als auch auswärts mit dem BPT-Logo auf der Brust auf.
Der Dank der Verantwortlichen und Spieler geht ausdrücklich an Inge und Frank Gerdelmann, die mit ihrem Engagement einmal mehr ihre Verbundenheit zum Verein unterstreichen.
Bereits am Wochenende kamen die neuen Trikots bei beiden Heimspielen zum Einsatz, mit Erfolg. Sechs Punkte wanderten auf das Konto der Eintracht, die damit einen perfekten Einstand in der neuen Spielkleidung feierte.
_____________________
Diebstähle beim A-Jugend-Spiel des SV Alemannia Salzbergen
Wie der SV Alemannia Salzbergen über seine sozialen Netzwerke mitteilte, kam es beim A-Jugend-Spiel gegen die JSG Baccum/Laxten am gestrigen Spieltag zu mehreren Diebstählen. Während der laufenden Partie wurden sowohl aus der Kabine der Salzbergener Mannschaft als auch aus der Umkleide der Gäste Portemonnaies entwendet.
Der Verein hat angekündigt, den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Zudem bittet der SVA um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die während des Spiels etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Verein zu melden.
Der SVA betont, dass ihm bewusst sei, dass Wertgegenstände grundsätzlich nicht in der Kabine aufbewahrt werden sollten. Dieser Hinweis ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass während eines Jugendspiels gezielt Diebstähle begangen wurden.
Der Verein bedankt sich für jede Unterstützung, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen kann.