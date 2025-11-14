Acht Tore im Schlamm - Lingen tanzt, Spelle rutscht aus

Der TuS Lingen bleibt in der 2. Kreisklasse Emsland Süd weiter in der Erfolgsspur und bezwang den SC Spelle-Venhaus V in einem torreichen Duell verdient mit 8:3. Besonders die Offensivreihe um Colin Hammacher und Hendrik Müller legte dabei einen Galaauftritt hin. Liveticker-Reporter Markus Meer hielt gewohnt pointiert und mit norddeutschem Charme jede Szene fest.

Von Beginn an übernahm Lingen im Emslandstadion die Kontrolle. Bereits nach drei Minuten sorgte Torjäger Hammacher nach Vorlage von Siepker für den perfekten Start. Zehn Minuten später legte der Topstürmer nach einem schnellen Umschaltmoment zum 2:0 nach, der TuS spielte mit hoher Intensität und Effektivität, während Spelle den frühen Druck kaum entschärfen konnte.

Die Partie blieb einseitig. Müller stellte nach einer knappen halben Stunde auf 3:0 und erhöhte acht Minuten später mit einem wuchtigen Distanzschuss auf 4:0. Dazwischen zeigte der TuS Fairplay: Ein bereits gegebenes Tor wurde selbstständig zurückgenommen, weil die Lingener eine Abseitsstellung einräumten.

Kurz vor der Pause kam Spelle durch Jan Knieper zwar zum Anschluss, doch Müller antwortete unmittelbar mit seinem dritten Treffer und schnürte noch vor dem Kabinengang seinen Hattrick.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit einem weiteren Tor des TuS. Hammacher vollendete nach Solo zum 6:1. Danach öffneten die Lingener, der klare Spielstand im Rücken, etwas zu sehr die Tür: Knieper verkürzte mit einem Doppelpack auf 6:3 und machte seinen eigenen Dreierpack perfekt.

Doch die Gastgeber blieben die tonangebende Mannschaft. Joker Chimbwanda sorgte in der Schlussphase mit zwei sehenswerten Treffern (83./90.+1) für klare Verhältnisse und schloss eine starke Leistung des TuS ab. Spelles Bemühungen, zwischenzeitlich mehr Risiko zu gehen, wurden durch Lingens Effizienz regelmäßig im Keim erstickt.

Unterm Strich steht ein deutlicher, auch in der Höhe verdienter Heimsieg für den TuS Lingen, der damit weiter an der Tabellenspitze dranbleibt. Spelle-Venhaus zeigte Moral, musste aber der individuellen Klasse der Lingener Offensivakteure Tribut zollen.

Ein besonderer Dank gilt Markus Meer, dessen humorvolle und engagierte Begleitung im Liveticker der Partie trotz Regen und Morast zusätzlichen Unterhaltungswert verlieh.

