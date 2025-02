Acht Tore im Mittelrheinliga-Duell – SSV Merten bleibt ohne Gegentor

So., 23.02.2025, 14:30 Uhr

Der SSV Merten setzt seine starke Vorbereitung fort und bleibt auch im vierten Testspiel ohne Gegentreffer. Gegen den Landesligisten FV Bad Honnef gelang ein souveräner 4:0-Erfolg, doch Trainer Bünyamin Kilic zeigte sich nicht rundum zufrieden: "Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen müssen. Positiv ist, dass wir wenig zulassen, aber insgesamt war ich mit beiden letzten Spielen nicht zu 100 Prozent zufrieden.“

Mit vier Siegen in vier Testspielen und 15:0 Toren ist Merten bisher defensiv stabil, doch Kilic warnt vor Nachlässigkeiten. „In einer langen Vorbereitung kann die Motivation mal nach unten gehen, weil man endlich um Punkte spielen möchte. Aber genau in diesen Spielen kann man Charaktere erkennen.“

Am Dienstag wartet das nächste Testspiel gegen den TSV Rheinbach, ehe es in einer Woche zum wichtigen Pokalspiel gegen Teutonia Weiden geht. „Wir haben eine enge Kaderdichte, jeder könnte in der ersten Elf stehen. Das sollte hoffentlich leistungsfördernd sein“, betont Kilic.

SSV Merten – FV Bad Honnef 4:0

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn)

Tore: 1:0 Pascal Köpp (13.), 2:0 Samir Malaab (25.), 3:0 Rikiya Ohashi (60.), 4:0 Muharrem Cicek (75.)

Besondere Vorkommnisse: Bilal El Morabiti (SSV Merten) verschießt Foulelfmeter (65.).