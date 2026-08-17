Acht-Tore-Gala im Heimspiel: Wagenfeld überrollt Rehburg im Spektakel Wagenfeld gelingt der perfekte Start von Benedikt Hitze · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Rehburg musste sich Wagenfeld deutlich geschlagen geben – Foto: Philipp Reichelt

Der SuS Wagenfeld brennt im ersten Heimspiel der Saison ein offensives Feuerwerk ab und bezwingt den RSV Rehburg mit 8:2. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste nach der Pause war die Partie eine klare Angelegenheit für die Hausherren.

Furioser Beginn und Vier-Tore-Führung vor der Pause Der SuS Wagenfeld erwischte am 2. Spieltag der Bezirksliga einen Sahnetag und feierte gegen den RSV Rehburg einen auch in der Höhe verdienten 8:2-Heimerfolg. Die Gastgeber brannten in den ersten 20 Minuten ein extremes Pressing ab, erspielten sich zahlreiche Chancen und belohnten sich in der 8. Minute durch einen Distanzschuss von Tamer Alscher zur 1:0-Führung. Wagenfeld legte konsequent nach: André Krause stocherte den Ball nach Freistoß von Fynn Plümer zum 2:0 ein (21.), ehe Alen Suljevic per Traumfreistoß auf 3:0 stellte (34.). Als Luka Storck per Kopf nach erneuter Flanke von Plümer das 4:0 markierte (41.), schien die Partie bereits entschieden. Einem Unachtsamkeitsfehler der Hausherren verdankte Obeida Elawad in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:4 für die Gäste (45.). SuS-Trainer Michael Hohnstedt lobte die dominante Vorstellung: „In den ersten 20 Minuten spielen wir ein unfassbares Pressing. Wenn man so die erste Halbzeit gesehen hat, kann Rehburg sehr glücklich sein, dass sie nur vier Gegentore bekommen haben. Wenn man 8:2 gewinnt, das erste Heimspiel, und aus zwei Spielen sechs Punkte hat, kann man als Trainer sehr zufrieden sein.“

Drei Elfmeter in Serie besiegeln den Endstand Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als F. Barbaros per scharf getretenem Freistoß auf 2:4 verkürzte (47.). Die direkte Antwort des Tabellenzweiten folgte jedoch auf dem Fuß: Nur drei Minuten später traf Krause per Volleyschuss zum 5:2 (50.) und brach den Widerstand des RSV. Nach einer Kombination über Suljevic und Alexander Nandzik wurde C. Brüggemann im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst zum 6:2 (57.). In der Schlussphase folgten zwei weitere Elfmeter für Wagenfeld: Nandzik traf im Nachschuss zum 7:2 (65.), ehe Suljevic nach einem Handspiel per Strafstoß den 8:2-Endstand besorgte (77.). RSV-Coach Daniel Bultmann zeigte sich nach dem Debakel sichtlich mitgenommen: „Es ist nicht einfach, die passenden Worte zu finden. Wagenfeld ist einfach eine brutal starke Truppe mit individueller Klasse, super gut organisiert und körperlich stark. Der eigentliche Unterschied war die Physis. Wenn wir keinen richtig guten Torhüter gehabt hätten, der uns am Anfang im Spiel hält, wäre es noch deutlicher geworden. Wir haben zu viele Standards und drei Elfmeter zugelassen – daran müssen wir arbeiten und das erst einmal verdauen.“ Vor allem im physischen Bereich sah der Rehburger Übungsleiter das entscheidende Manko: „Der eigentliche Unterschied war die Physis. Körperlich waren wir da unterlegen. Hätten wir nicht einen richtig guten Torhüter gehabt, der uns in den ersten Minuten im Spiel hält, wäre es noch deutlicher geworden. Wenn man genau überlegt, sind die Tore alle durch Standards gefallen. Das spricht dann natürlich auch für zu wenig Biss, zu wenig Physis, keine Zweikämpfe angenommen. Das müssen wir jetzt erst einmal verdauen.“