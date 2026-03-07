Acht-Tore-Drama in Nöttingen: Hollenbachs Kampf bleibt unbelohnt

Stattdessen übernahm die Mannschaft von Trainer Dennis Will Mitte der ersten Halbzeit das Kommando. „Nöttingen hat dann auch folgerichtig die Führung erzielt“, konstatierte Schenker. Matej Mijic (13.) markierte das 1:0, gefolgt vom 2:0 durch Khery Hamka (37.). Trotz der stabilen Leistung seiner Elf musste Schenker die individuelle Klasse des Gegners anerkennen: „Das hat man einfach gesehen, auch bei den beiden Toren, die Nöttingen schön rausspielt, was für eine individuelle Klasse die Mannschaft hat.“

Die Partie begann vielversprechend für die Gäste aus Hohenlohe. „Wir sind am Anfang ganz gut reingekommen. Es war in den Anfangsminuten, glaube ich, eine ausgeglichene Partie mit ein bisschen mehr Ballbesitz für die Nöttinger“, blickte Reinhard Schenker auf die Startphase zurück. Die Intensität war sofort greifbar. Nachdem der Gastgeber die erste große Gelegenheit nach einem guten Angriff ungenutzt ließ, bot sich dem FSV Hollenbach die riesige Chance zur Führung. Diese wurde jedoch vergeben. Es war eine jener Szenen, die dem Spiel eine andere Richtung hätten geben können.

Nackenschlag nach der Pause und heroische Aufholjagd

Mit dem festen Vorsatz, das Spiel offen zu gestalten, kamen die Hollenbacher aus der Kabine, doch der nächste Dämpfer folgte prompt. Erneut war es Matej Mijic, der in der 51. Minute auf 3:0 für den FC Nöttingen erhöhte – ein Spielstand, der für viele bereits die Entscheidung bedeutete. Doch wer den FSV Hollenbach abschrieb, sah sich getäuscht. „Meine Mannschaft hat große Moral bewiesen, hat Kampfgeist bewiesen, hat sich zurückgekämpft“, betonte der Trainer stolz.

Der eingewechselte Inas Music (67.) läutete mit dem 3:1 die Wende ein. Plötzlich war der Glaube zurück. Als Hannes Scherer in der 75. Minute der Anschlusstreffer zum 3:2 gelang, jubelte die Hollenbacher Bank. „Wir waren eigentlich wieder voll drin. Hatten auch dann die Möglichkeit aufs 3:3“, beschrieb Schenker die Phase, in der sein Team die „zweite Luft“ bekam.

Fehlerketten und strittige Schiedsrichterentscheidungen

In der Drangphase der Gäste folgten jedoch Ereignisse, die den Trainer verzweifeln ließen. Ein unglückliches Ausrutschen von Niklas Breuninger im eigenen Sechzehner ermöglichte dem Gegner einen folgenschweren Ballgewinn. Die Konsequenz war das 4:2 durch Tasos Leonidis (83.), der zuvor für Matej Mijic eingewechselt worden war.

Doch selbst dieser erneute Rückschlag brach den Willen der Hollenbacher nicht. Der ebenfalls neu in die Partie gekommene Rico Hofmann erzielte in der 86. Minute das 4:3. „Das spricht absolut noch mal für die Einstellung und für den Charakter meiner Mannschaft“, so Schenker.

Doch die Hoffnung auf ein 4:4 wurde durch eine hochgradig umstrittene Szene in der Nachspielzeit zerstört. Ein Ball war nach Ansicht der Hollenbacher klar im Seitenaus, der Pfiff blieb jedoch aus. Ein Hollenbacher Akteur nahm den Ball daraufhin mit der Hand auf, was der Schiedsrichter mit einem Elfmeter für Nöttingen ahndete. Salvatore Catanzano verwandelte in der 90.+6 Minute zum 5:3-Endstand. „Kurz vor Schluss bekommen wir dann eben einen Elfmeter gegen uns, wo der Schiedsrichter einen Ball, der klar im Aus ist, nicht ausgibt“, kritisierte Schenker die Entscheidung scharf.

Analyse technischer Defizite und fehlender Entlastung

Trotz des Lobes für die Moral sparte der Coach nicht mit sachlicher Kritik. Unter dem Strich sah er den Sieg des Tabellendritten als verdient an, auch wenn seine Elf phasenweise ebenbürtig war. „Wir hatten zu viele technische Fehler insgesamt über die Partie, waren in den Zweikämpfen nicht besser, zumindest als der Gegner. Das hat dann den Ausschlag gegeben“, analysierte er.

Besonders in der Phase des Zwei-Tore-Rückstands in der ersten Halbzeit fehlte die nötige Entlastung: „Weil wir ein paar Zweikämpfe zu wenig gewonnen haben bei 50:50-Duellen. Und dann, wenn wir den Ball gewonnen haben, aber auch zu häufig den Ball wieder schnell verloren haben.“

Der Blick nach vorne: Endspiel gegen Bissingen

Nach drei Niederlagen seit dem Wiederbeginn steht der FSV Hollenbach mit 20 Punkten auf Platz 16 der Tabelle unter enormem Druck. Doch die gezeigte Leistung gibt Anlass zu Optimismus für das kommende „Endspiel“ im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag, 14.03.2026, um 15 Uhr empfängt Hollenbach den direkten Konkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen. „Da ist die Marschroute klar. Wir wollen diese drei Punkte unbedingt holen, um den Glauben an den Klassenerhalt aufrechterhalten zu können“, so die klare Ansage von Reinhard Schenker.

Er ist überzeugt davon, dass sein Team das Potenzial hat: „Ich glaube schon, dass wir in allen drei Spielen auch im Bereich dessen waren, dass wir vielleicht was mitnehmen können. Wir glauben nach wie vor daran.“ Die Fans können sich sicher sein, dass die Mannschaft am nächsten Wochenende erneut alles auf den Platz werfen wird, um den ersehnten ersten Sieg im Jahr 2026 einzufahren.