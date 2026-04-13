Acht Tore, Chaos-Abwehr & Comeback

Und am Ende bleibt vor allem eines hängen: das Gefühl, dass für die Spielzeugstädter deutlich mehr drin war als nur ein Punkt. Schon vor dem Anpfiff hatte Sonnebergs' Trainer Roberto Benn ein ungutes Gefühl, vor allem mit Blick auf seine Defensive: „Ich hatte massive Aufstellungsprobleme in der Verteidigung.“ Und dennoch begann seine Mannschaft furios – fast so, als wollte sie die personellen Sorgen einfach wegspielen...
Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da hatte Röhlig nach feiner Vorarbeit von Wittmann bereits die Führung auf dem Fuß. Sonneberg war sofort da, aggressiv, zielstrebig – und wurde früh belohnt. In der 7. Minute zirkelte Hertel einen Freistoß an die Latte, von dort sprang der Ball an den Rücken von Gästekeeper Lichtenheld und trudelte ins Tor – ein kurioses, aber verdientes 1:0. Benn sah genau das, was er sich erhofft hatte: „Wir haben uns auch anfangs viele Chancen erspielt, hätten durchaus höher führen müssen.“ Und tatsächlich: Sonneberg blieb am Drücker, kombinierte sich immer wieder gefährlich vor das Tor. Leis aus der Distanz, Wittmann mit klugen Steckpässen – die Gastgeber spielten sich in einen Rausch. Doch schon in dieser Phase blitzte die Kehrseite des Spiels auf. Steinbach-Hallenberg kam immer wieder zu gefährlichen Kontern. „Die Gegentore, die wir bekommen, fallen viel zu einfach. Steinbach-Hallenberg konnte sich da viel zu einfach durchspielen“, sollte Benn später sagen – und erste Warnzeichen waren da. Nachdem Bischoff noch die Latte streifte (27.), schlug Sonneberg im Gegenzug zu: Der eingewechselte Thau - er kam in der Anfangsphase für Röhlig - traf zum 2:0 (28.). Doch die Antwort folgte prompt: Endter völlig frei, der Anschlusstreffer zum 2:1 (30.). Es war ein Spiel ohne Pause, ohne Durchatmen. Schreck setzte mit einem spektakulären Volley ins obere Eck das nächste Highlight – 3:1 (35.), ein echtes Traumtor. Kurz vor der Pause erhöhte Wittmann per Elfmeter auf 4:1 (41.), nachdem Thau nur per Foul zu stoppen war. Und trotzdem: Ruhe kehrte nicht ein. Praktisch im Gegenzug nutzte erneut Endter einen Fehler im Aufbau eiskalt zum 4:2 (42.). Benn brachte es zur Pause auf den Punkt – und seine Worte klingen fast ungläubig: „Zur Pause müssen wir eigentlich sechs oder sieben Tore schießen.“ Statt einer klaren Entscheidung blieb das Spiel offen - zu offen aus Sicht der Gastgeber.
Nach dem Seitenwechsel verlor Sonneberg etwas den Faden. Die Dominanz war noch da, die Chancen auch – aber die Klarheit fehlte. Schreck prüfte den Keeper (57.), Hertel scheiterte am Lattenkreuz (59.), Wittmann und erneut Hertel ließen beste Möglichkeiten liegen. „Wir verpassen nach der Pause weitere Tore“, haderte Benn – und jeder auf dem Platz spürte, dass sich das rächen könnte. Als Thau nach schöner Kombination das mögliche 5:2 vergab (76.), kippte das Spiel endgültig. Im direkten Gegenzug fiel das 4:3: Ein unglücklicher Abpraller zwischen Hess und Döll rollte ins Tor (77.). Plötzlich war da Nervosität – und Hoffnung auf der anderen Seite. Nur zwei Minuten später dann der Schock:Held rettete zunächst gegen Döll auf der Torlinie, doch der Gästeangreifer setzte nach, umkurvte Hess und traf zum 4:4 (79.). Aus einem scheinbar sicheren Vorsprung war binnen Minuten ein offenes Spiel geworden. Benn analysierte später schonungslos: „Wir haben heute mit einer schlechten Abwehrleistung den Sieg hergeschenkt – zu viele Fehler, im Kopf nicht klar." In der Schlussphase war es plötzlich Steinbach-Hallenberg, das auf den Sieg drängte. Endter scheiterte im Eins-gegen-Eins an Hess, bei der folgenden Ecke köpfte er an die Latte (85.). Sonneberg wankte – fiel aber nicht mehr. Mit taktischen Wechseln rettete sich der Hausherr über die Zeit. Ein Punkt blieb, der sich eher wie eine Niederlage anfühlte. Denn Benn wusste genau, was dieses Spiel war: „Offensiv war alles sehr souverän und überlegen.Den Punkt müssen wir so mitnehmen, weil wir vier sinnlose Gegentore bekommen und vor der Pause verpassen den Gegner zu erschießen.“