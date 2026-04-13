Acht Tore, Chaos-Abwehr & Comeback

Blitzstart und Offensivfeuerwerk

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da hatte Röhlig nach feiner Vorarbeit von Wittmann bereits die Führung auf dem Fuß. Sonneberg war sofort da, aggressiv, zielstrebig – und wurde früh belohnt. In der 7. Minute zirkelte Hertel einen Freistoß an die Latte, von dort sprang der Ball an den Rücken von Gästekeeper Lichtenheld und trudelte ins Tor – ein kurioses, aber verdientes 1:0. Benn sah genau das, was er sich erhofft hatte: „Wir haben uns auch anfangs viele Chancen erspielt, hätten durchaus höher führen müssen.“ Und tatsächlich: Sonneberg blieb am Drücker, kombinierte sich immer wieder gefährlich vor das Tor. Leis aus der Distanz, Wittmann mit klugen Steckpässen – die Gastgeber spielten sich in einen Rausch. Doch schon in dieser Phase blitzte die Kehrseite des Spiels auf. Steinbach-Hallenberg kam immer wieder zu gefährlichen Kontern. „Die Gegentore, die wir bekommen, fallen viel zu einfach. Steinbach-Hallenberg konnte sich da viel zu einfach durchspielen“, sollte Benn später sagen – und erste Warnzeichen waren da. Nachdem Bischoff noch die Latte streifte (27.), schlug Sonneberg im Gegenzug zu: Der eingewechselte Thau - er kam in der Anfangsphase für Röhlig - traf zum 2:0 (28.). Doch die Antwort folgte prompt: Endter völlig frei, der Anschlusstreffer zum 2:1 (30.). Es war ein Spiel ohne Pause, ohne Durchatmen. Schreck setzte mit einem spektakulären Volley ins obere Eck das nächste Highlight – 3:1 (35.), ein echtes Traumtor. Kurz vor der Pause erhöhte Wittmann per Elfmeter auf 4:1 (41.), nachdem Thau nur per Foul zu stoppen war. Und trotzdem: Ruhe kehrte nicht ein. Praktisch im Gegenzug nutzte erneut Endter einen Fehler im Aufbau eiskalt zum 4:2 (42.). Benn brachte es zur Pause auf den Punkt – und seine Worte klingen fast ungläubig: „Zur Pause müssen wir eigentlich sechs oder sieben Tore schießen.“ Statt einer klaren Entscheidung blieb das Spiel offen - zu offen aus Sicht der Gastgeber.