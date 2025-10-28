Acht Tore, aber kein Sieger – Torspektakel bei Marathon Krefeld

Erneuter Führungswechsel in der Bezirksliga, Gruppe 3. Weil der bisherige Tabellenführer SpVg Odenkirchen gegen Abstiegskandidat 1. FC Viersen überraschend verlor, die Brüggener TuRa aber die Hürde beim VfR Fischeln aber deutlich nahm – auch dank dreier Treffer von Goalgetter Nils Bonsels, der seine Quote dadurch schon auf 16 Treffer hochschraubte (in der vergangenen Spielzeit traf er 27 Mal) – steht sie wieder, wie schon zwischen dem fünften und achten Spieltag, wieder auf Platz eins. Der OSV Meerbusch, deutlicher Gewinner gegen die nachlassenden Dilkrather, und die Sportfreunde Neuwerk halten aber Anschluss. Und wenn die Neuwerker die zu erwartenden Zähler aus dem abgebrochenen Flutlichtspielausfall in Tönisberg noch bekommen, thronen sie sogar ganz oben. TuS Wickrath tat sich schwer, bleibt aber mit den Aufstiegsaspiranten weiter auf Tuchfühlung.
Keine Sieger gab es in den Kreisderbys in Kempen gegen Tönisberg bzw. bei CSV Marathon Krefeld gegen St. Tönis II. Hier gab es eine turbulente Torfolge, denn die Gäste führten 1:0, dann drehten die Marathoner auf 3:1 für sich, ehe nach der Halbzeit die St. Töniser dreimal zum zwischenzeitlichen 4:3 an der Reihe waren, ehe Lerche für den Endstand sorgte. Beim Gang in die Kabine sah der St. Töniser Fabio Mariano noch die gelb-rote Karte.
Selten in dieser Saison war der VfR Fischeln so chancenlos wie gegen Brüggen. Nun muss das Team von Trainer Jakob Scheller aufpassen, nicht noch weiter unten reinzurutschen. Hinten tut sich nämlich, siehe Viersen oder 1. FC Mönchengladbach, der bei Aufsteiger SC Union Nettetal II gewann, was. Der TSV Bockum musste gegen Neuwerk nicht unerwartet die Punkte quittieren, kann es aber nächstes Wochenende in Dilkrath wieder besser machen.
Der SSV Grefrath hatte zwar mit dem noch sieglosen Schlusslicht SV Mönchengladbach und einigen Schiedsrichterentscheidungen so seine Probleme, gewann aber erneut und holte aus den vergangenen vier Begegnungen zehn von zwölf Zählern. Gute Voraussetzungen, um kommenden Sonntag in Tönisberg zu bestehen. Dabei gibt es ein Trainerwiedersehen, denn als Grefraths Alexander Thamm beim Oberligisten SC St. Tönis das Sagen hatte, war Tönisbergs Justin Müller sein Cotrainer. Müller betreut mit David Machnik die Tönisberger ja in Personalunion.