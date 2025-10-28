Acht Tore, aber kein Sieger – Torspektakel bei Marathon Krefeld

Selten in dieser Saison war der VfR Fischeln so chancenlos wie gegen Brüggen. Nun muss das Team von Trainer Jakob Scheller aufpassen, nicht noch weiter unten reinzurutschen. Hinten tut sich nämlich, siehe Viersen oder 1. FC Mönchengladbach, der bei Aufsteiger SC Union Nettetal II gewann, was. Der TSV Bockum musste gegen Neuwerk nicht unerwartet die Punkte quittieren, kann es aber nächstes Wochenende in Dilkrath wieder besser machen.

Der SSV Grefrath hatte zwar mit dem noch sieglosen Schlusslicht SV Mönchengladbach und einigen Schiedsrichterentscheidungen so seine Probleme, gewann aber erneut und holte aus den vergangenen vier Begegnungen zehn von zwölf Zählern. Gute Voraussetzungen, um kommenden Sonntag in Tönisberg zu bestehen. Dabei gibt es ein Trainerwiedersehen, denn als Grefraths Alexander Thamm beim Oberligisten SC St. Tönis das Sagen hatte, war Tönisbergs Justin Müller sein Cotrainer. Müller betreut mit David Machnik die Tönisberger ja in Personalunion.