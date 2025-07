Acht Teams jagen den Heuberg-Bära-Pokal 2025

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Der Heuberg-Bära-Pokal verspricht vom 18. bis 20. Juli 2025 spannende Duelle und Lokalderbys auf dem Rasen. Acht Mannschaften aus der Region nehmen teil. Gespielt wird in zwei Gruppen, jeweils über zweimal 30 Minuten pro Partie. Nach der Vorrunde am Freitag und Samstag fällt am Sonntag die Entscheidung um den Pokalsieg.

Turnierstart mit parallelen Begegnungen Der Auftakt erfolgt am morgigen Freitagabend mit zwei parallel ausgetragenen Spielen. In der Gruppe A trifft der SV Heuberg auf die SG FV Meßstetten/SV Tieringen, während in der Gruppe B die SGM Nusplingen/Obernheim gegen den SV Renquishausen antritt. Nur eine Stunde später folgen die nächsten Begegnungen: In der Gruppe A misst sich der SV Kolbingen mit dem SV Egesheim, zeitgleich duellieren sich in der Gruppe B die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim und die Sportfreunde Bitz.