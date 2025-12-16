Acht Teams involviert: So eng ist der Abstiegskampf im Kreis Sieg

Die Kreisliga A Sieg verabschiedetet sich in die Winterpause - und hat richtig Potenzial, in der Rückrunde ziemlich dramatisch zu werden. An der Spitze haben sich die Sportfreunde Troisdorf (33 Punkte) die Herbstmeisterschaft gesichert, knapp vor dem SV Bergheim (32 Punkte) und dem FC Kosova Sankt Augustin (30 Punkte). Aber auch auf das, was im Keller passiert, lohnt sich ein genauerer Blick.
Mit nun 17 Zählern ist der SV Allner-Bödingen Tabellenzehnter, punktgleich mit Aufsteiger Fortuna Müllekoven. Rot-Weiß Hütte folgt mit 16 Punkten kurz dahinter. Der SV Umutspor Troisdorf ist mit 14 Punkten auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. In der Abstiegszone stehen der TuS Winterscheid, der TuS Birk und Oberpleis II mit je 13 Punkten, der 1. FC Niederkassel II ist mit neun Zählern etwas abgeschlagen das Schlusslicht der Liga.
TSV 06 Wolsdorf – FC Kosova Sankt Augustin 0:3
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Lukas Himmrich, Henrik Schyns, Florian Holschbach, Tim Schellenbach, Luis Dräger (71. Luc Pullem), Philipp Herschel, Lucas Relvas Galveia (80. Felix Hauck), Maximilian Hauck, Til Bohnau - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Muhamet Thaqi, Veton Popova, Almir Delijaj, Sebahattin Berke Özen, Dardan Cerkini (88. Valdet Jakurtaj), Dardan Delijaj, Bujar Delijaj (71. Endrit Musliu), Leonid Saliuki, Altrin Gollubovci (64. Nexhbedin Qestaj), Leonard Gllozhnja - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
Schiedsrichter: Meike Frank
Tore: 0:1 Bujar Delijaj (35.), 0:2 Bujar Delijaj (39.), 0:3 Leonard Gllozhnja (74.)
_____________________________
SV Bergheim 1937 – 1. FC Niederkassel II 6:3
SV Bergheim 1937: Mert Ates, Justin Heitzer, Serhildan Hannan (60. Stefan Bach), Matteo Reinartz (45. Florent Muja), Christian T. Müller, Hanif Tchazodi, Jonas Christian Lülsdorf (45. Tim Kitz), Tim Sterzenbach, Markus Stein (90. Denny Koller), Vedat Nura, Luigi Louie Rama (90. Ricard Leonhardt) - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris, Louis Müßner, Felix Schäven, Andre Goldmann, Jonas Gerhold, Berkay Dogu (94. Siyamend Yüksel), Luis Psillakis, Jan Deventer (73. Charalambos Psillakis), Levent Sahin (80. Haki Berisha), Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Schiedsrichter: Christopher Horst
Tore: 0:1 Andre Goldmann (20.), 1:1 Tim Sterzenbach (25.), 1:2 Jan-Sebastian Uth (27.), 2:2 Tim Sterzenbach (52.), 3:2 Florent Muja (55.), 3:3 Jan-Sebastian Uth (62.), 4:3 Christian T. Müller (85.), 5:3 Luigi Louie Rama (88.), 6:3 Markus Stein (90.)
Gelb-Rot: Andre Goldmann (56./1. FC Niederkassel II/)
_____________________________
Türkischer FC Inter Troisdorf – SV Fortuna Müllekoven 2:2
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman (55. Mahmut Can Yildiz), Konstantinos Karkalis, Shah Fahad Momand (85. Tamer Güven), Liviu-Ionut Georgescu, Burak Kir, Taylan Turhan, Dervis Küpeli, Enes Aslan (87. Selam Mese), Kamil Süslü, Sinan Nadaroglu - Trainer: Abdulwahab Albira - Co-Trainer: Sinasi Özmen
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Frederik Kuhnert, Timur Yunusov, Alessandro Ciocca, Moritz Zschau, Besmir Simnica, Marlon Zschau (77. Mert Demir), Nebojsa Kosarcic (61. Ahmet Öztürk), Dennis Gemünd, Daniel Verstrepen - Trainer: Ahmet Cansiz
Schiedsrichter: Sener Tasdemir (Troisdorf) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Alessandro Ciocca (35.), 1:1 Kamil Süslü (55.), 1:2 Marlon Zschau (73.), 2:2 Sinan Nadaroglu (88. Foulelfmeter)
_____________________________
1. FC Spich II – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 2:2
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal, Eric Fucks, Tom Neelen, Fabian Retter, Pascal Vilain, Julian Kupke, Janik Scheer, Amir Kukavica, Manuel Jäger, Tim Klein - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Micha Schmitz, Jan Hagenlocher (61. Fabian Goller), Malte Groß, Leander Hellwig, Niclas Fischer, Jan Leyerer, Nick Dreilich (61. Pascal Jungbluth), Daniel Helmann (73. Tom Pfeffer), Ole Stephan, Janis Fischer (82. Brendon Nurqaj) - Trainer: Marvin Müller
Schiedsrichter: Vincent Kila
Tore: 0:1 Micha Schmitz (23.), 1:1 Amir Kukavica (31. Foulelfmeter), 2:1 Tim Klein (47.), 2:2 Ole Stephan (53.)
_____________________________
TuS Birk – SV Rot Weiß Hütte 3:3
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries (11. Daniel Löbbert), Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Samuel Patricio Hou, Stefan Kinzel (67. Niklas Meyer), Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Christoph Meurer (64. Felipe Lepore), Nils Hensellek (74. Pascal Meester), Özgün Ceylan, Samuel Hoffmann (64. Joshua Hummel), Claudio Cardillo, Blerton Ademi, Kent Hensellek (64. Blendon Bajrami), Enes Gashi, Moritz Schamaun - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
Schiedsrichter: Mark Filthaut
Tore: 0:1 Blerton Ademi (30.), 0:2 Özgün Ceylan (40.), 1:2 Maximilian Schiffler (47.), 2:2 Florian Fischer (59.), 2:3 Blerton Ademi (73.), 3:3 Jascha Elias Welke (83.)
Gelb-Rot: Blerton Ademi (75./SV Rot Weiß Hütte/)
_____________________________
Sportfreunde Troisdorf 05 – TuS Mondorf 1920 II 1:0
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Abderafie Khabza, Ramon Jusufi (72. Deni Dapo), Niklas Stange (85. David Holz), Fotios Goutzidis, Omar Saleh, Mohammad Naser Afzal, Mohamed Khabza (56. Alexsandro Dos Anjos Campos), Marek Michael Kalkan (84. Lindon Qorrolli) - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Connor Kaiser
TuS Mondorf 1920 II: Felix Kaul, Konstantin Westenhoff (74. Andrés Gallego-Costa), Nico Rother (46. Gino Lauriola), Maximilian Drews, Olivier Sebudandi, Fabian Beck (50. Rachid Eckert), Darren Boyles (50. Clemens Loke), Moritz Wunder, Lukas Gontrum (68. Eric-Noah Langenfeld), Daniel Seiffert, Aboubacar Sidiki Sylla - Co-Trainer: Nico Werner - Trainer: Fabian Hinrichsen
Schiedsrichter: Rainer Badorrek
Tore: 1:0 Mohamed Khabza (31.)
_____________________________