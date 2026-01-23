Acht Teams, ein Pokal, zwölf Minuten Wahrheit

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Am morgigen Samstag, 24. Januar 2026, richtet der VfB Steinhöfel in der Sporthalle in Briesen den ERGO René Puhlmann Cup aus. Acht Herrenmannschaften, eingeteilt in zwei Vierergruppen, treffen in einem straff organisierten Hallenturnier aufeinander. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten, die Struktur ist klar, der Weg zum Turniersieg kurz und unerbittlich. Wer hier bestehen will, muss von der ersten Minute an bereit sein.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Gruppe A mit Gastgeber und regionaler Tiefe

In der Gruppe A treten der Müllroser SV 1898, der FV Blau-Weiß 90 Briesen II, der VfB Steinhöfel II sowie der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 II gegeneinander an. Der Gastgeber ist mit seiner zweiten Mannschaft vertreten und misst sich damit mit Teams aus der direkten Umgebung. Diese Gruppe vereint bekannte Namen aus dem regionalen Fußball und verspricht enge Spiele ohne klare Vorabfavoriten.

Gruppe B mit Kontrasten und Ambitionen

Die Gruppe B besteht aus der SG Borussia Fürstenwalde, der SG Müncheberg II, dem SV Rot-Weiß Petersdorf und dem Reichenwalde Rangers FC. Hier treffen unterschiedliche Spielansätze aufeinander, was gerade in der Halle zu schnellen Spielverläufen führen kann. Wer sich früh durchsetzt, verschafft sich wertvolle Vorteile für die Endrunde. Der Turnierauftakt als erste Standortbestimmung

Der erste Anstoß erfolgt um 17:30 Uhr. Von diesem Moment an reiht sich Begegnung an Begegnung. Schon die Auftaktspiele geben Hinweise darauf, welche Mannschaften sich rasch an das Hallenparkett anpassen und wer noch nach Rhythmus sucht. In einem Turnier mit dieser Dichte können schon die ersten Minuten richtungsweisend sein.