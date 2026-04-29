Acht Spieler aus der eigenen U19 verstärken den FC Bad Krozingen

V.l.n.r.: Noel Ebner, Sid Pohla, Paul Stoll, Oltian Alihoxha (sportlicher Leiter) – Foto: Verein

Der FC Bad Krozingen 1920 e.V. freut sich mitteilen zu können, dass acht Spieler aus der eigenen U19 zur kommenden Saison in den Kader der 1. und 2. Mannschaft aufrücken werden.

Mit Noel Ebner, David Kaltenbach und Desmond Morgan verstärken 3 Spieler unsere Defensivabteilung. Sid Pohla und Patrick Stoll fühlen sich im Mittelfeld am Wohlsten. Und mit Etienne Krämer, Robert Saarmann und Paul Stoll erhält unsere Offensive frischen Wind.

Sid Pohla, Robert Saarmann und die Zwillinge Paul und Patrick Stoll spielen seit frühester Kindheit beim FCK und durchliefen alle Jugendmannschaften. David Kaltenbach ist seit der C-Jugend und Etienne Krämer seit der B-Jugend beim FCK. Noel Ebner und Desmond Morgan haben diese Saison ihre erste Spielzeit im Trikot des FC Bad Krozingen absolviert.