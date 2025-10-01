Acht Sparkassen-Pokalteilnehmer werden gesucht

In acht Halbfinalspielen der Kreis-Pokale entscheidet sich heute abend nicht nur, wer im Mai des kommenden Jahres die Finals in den vier Bereichen bestreitet, sondern auch, wer im Lostopf für die erste saarlandweite Sparkassen-Pokalrunde landet.

Im Norden sind die Favoritenrollen bei zwei Landesliga-Duellen klar vergeben. In der ersten Partie empfängt der Tabellenführer SG Scheuern/Steinbach/Dörsdorf mit dem SV Göttelborn eine Mannschaft, die man vor 10 Tagen an gleicher Stelle im Punktspiel mit einer 2:7-Packung nach Hause geschickt hatte. Die SG war im Achtelfinale zu Hause gegen die starken Uchtelfanger praktisch schon draußen, bevor Noah Altmeyer in der 99. Minute das 0:1 noch ausglich und Sascha Reuter und Sascha Krauß in der Verlängerung zweimal zum 3:1-Sieg trafen.

Auch der Favorit in der zweiten Begegnung, der FC Kutzhof, hat schon bewegte vier Runden hinter sich. Nach klaren Siegen in Furschweiler (9:0) und in Leitersweiler (4:1) brauchte man zum Achtelfinale in Thalexweiler gar nicht anzutreten, weil die Gastgeber die Partie schenkten. Und im Viertelfinale wurde die Begegnung gegen Heusweiler, in der man eigentlich Heimrecht gehabt hätte, ganz kurzfristig ins benachbarte Heusweiler verlegt und trotzdem mit 2:1 gewonnen. Die Gäste aus St. Wendel haben zwei Gesichter: Im Pokal zeigten sie sich makellos, gewannen vier Runden auswärts ohne Gegentor und erzielten selbst 23 Treffer. Das andere Gesicht offenbarte sich allerdings in der Punktrunde: Nur ein Sieg in den ersten acht Spielen ließ die Blau-Weißen auf Platz 14 abrutschen.

Ostsaar

SG Bexbach – SC Ludwigsthal

SVGG Hangard – SC Blieskastel-Lautzkirchen

Auf dem Rasenplatz der DJK in Bexbach empfängt Bezirksligist SG Bexbach den Tabellenneunten der Landesliga Ost, den SC Ludwigsthal. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Neunkirchen, die SG Bexbach, profitierte in Pokalrunde Zwei von einem Wechselfehler des SV Reiskirchen, der zwar 7:3 gewann, dann aber disqualifiziert wurde. In Runde Drei lag man dann gegen Einöd-Ingweiler bis zur 75. Minute mit 0:2 zurück, bevor man durch zwei Treffer von Tobias Deutsch und einen von Spielertrainer Jens Albrecht das Spiel doch noch siegreich gestalten konnte. Die Ludwigsthaler werden es in Bexbach sicher besser machen als ihre eigene Zweite, die das Punktspiel auf eigenem Platz gegen die Bexbacher mit 0:12 verlor.

Im zweiten Spiel empfängt die SVGG Hangard als Spitzenreiter der Landesliga Ost den Tabellenfünften aus Blieskastel-Lautzkirchen. Hangard ist mit 7-2-0 noch ungeschlagen, konnte am vergangenen Wochenende die erste Niederlage in St. Ingbert aber erst in der Nachspielzeit abwenden. Durch drei Tore in der 87., 91. und 98. Minute machten sie aus einem 2:5-Rückstand noch ein 5:5-Unentschieden.

Blieskastel-Lautzkirchen spielte sich relativ unspektakulär durch die ersten Runden, steht jetzt aber vor einer sehr hohen Auswärtshürde.

Südsaar

FV Fischbach – DJK Püttlingen

FC Amed – SV Walpershofen

Der Tabellenführer der Bezirksliga Saarbrücken, der FV Fischbach, hat schon vier Runden mehr oder weniger souverän absolviert und bekommt es jetzt mit der DJK Püttlingen (Zwölfter der Landesliga Süd) zu tun, die nach einem Freilos in Runde Eins bisher alle Pokal-Aufgaben souverän löste (7:0 in Schnappach, 6:1 bei Ay Yildiz und 4:0 auf der Ritterstraße).

Die Überraschung der gesamten Kreispokalrunden ist aber der FC Amed. Im Viertelfinale gelang gegen den zwei Ligen höher spielenden SC Großrosseln ein nervenaufreibendes Kunststück: Man besiegte den Landesligisten im Elfmeterschießen 10:9, nachdem man die 2:1-Führung der Gäste in der 120. Minute der Verlängerung durch Manuel Lauermann noch ausgeglichen hatte. Jetzt empfängt man auf dem Kunstrasen in Gersweiler den SV Walpershofen. Die Mannschaft von Spielertrainer Peter Oswald hatte schon in Runde Eins Anfang August in Fürstenhausen lange kämpfen müssen, bevor Oswald selbst in der 91. Minute der 4:3-Siegtreffer gelang.

Westsaar

SSV Überherrn – SF Rehlingen-Fremersdorf

SC Roden – SSV Pachten

Spiel 1 findet in Überherrn statt. Der Spitzenreiter der Bezirksliga Saarlouis empfängt dabei den Verbandsliga-Absteiger aus Rehlingen-Fremersdorf. Die Gäste haben sich die Saison 25/26 nach ihrem unglücklichen Abstieg sicher ganz anders vorgestellt, als mit nur sieben Punkten aus neun Spielen auf Platz 13 rumzudümpeln. Aber im Pokal schafften sie vier Siege in vier Auswärtspartien und haben jetzt die Chance, sich mit einem fünften Erfolg für die saarlandweite Pokalrunde zu qualifizieren.

Ganz kurios verlief die bisherige Pokalrunde des SSV Pachten. Nachdem man in Runde Eins in Elm mit 4:0 gewonnen hatte, wurden die folgenden drei (!) Runden vom jeweiligen Gegner geschenkt. Die letzte Hürde auf dem Weg zum Sparkassen-Pokal ist jetzt der Bezirksliga-Sechste aus Roden. Die Saarlouiser kassierten am vergangenen Wochenende in Schwalbach ihre erste Saisonniederlage (3:4), nachdem man zuvor im Pokal drei Runden und in der Meisterschaft in sieben Spielen ungeschlagen geblieben war.