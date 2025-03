Acht Scorer zum Kantersieg

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Adrian Ademi: Ganz ehrlich, das war wirklich eine Überraschung! Natürlich hatten wir auf einen Sieg gehofft, aber dass es so deutlich wird, hätten wir nicht erwartet. Manchmal passt einfach alles zusammen. Wir haben von Beginn an Druck gemacht und früh in Führung gelegen, das hat uns enorm geholfen. Die Mannschaft hat super harmoniert, und jeder hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen. Es war einfach einer dieser Tage, an denen alles klappt.

FuPa: Du selbst warst mit acht Scorer-Punkten in gut 65 Minuten maßgeblich am Erfolg beteiligt. War es einfach eine perfekte Tagesform oder steckt mehr dahinter?