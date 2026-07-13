Acht Regeländerungen: Zeitstrafe nach vier Jahren wieder abgeschafft Amateurfußball in Bayern von Patrik Stäbler · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Lukas Riglewski (SV Heimstetten, 22) gestikuliert, dirigiert seine Mitspieler vor einem Einwurf, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer

Der Bayerische Fußball-Verband streicht die Zehn-Minuten-Zeitstrafe zur Saison 2026/27. Wer beim Auswechseln trödelt, muss künftig eine Minute draußen bleiben.

Gerade mal vier Jahre nach ihrer Einführung verschwindet die Zeitstrafe wieder aus dem bayerischen Amateurfußball. Darüber hinaus gibt es noch sieben weitere Regeländerungen, die ab der neuen Saison im Erwachsenen- und Jugendbereich gelten. Das Ziel der Anpassungen ist es laut dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV), „den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern mehr Handlungsspielraum zu geben, die Netto-Spielzeit zu erhöhen und Spielverzögerungen zu reduzieren – ohne dabei persönliche Strafen aussprechen zu müssen“. Hier ein Überblick, was sich zur Saison 2026/27 ändert. Zeitstrafen sind Geschichte Zur Spielzeit 2022/23 wurde sie eingeführt, nun ist die Zehn-Minuten-Zeitstrafe schon wieder Geschichte. Hintergrund sind laut BFV auch geänderte Vorgaben des International Football Association Board, wonach die Sanktion nur noch bei Unsportlichkeiten hätte verhängt werden können. Infolgedessen beschloss der Verbandstag die Abschaffung der Zeitstrafe sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich.

Schmuck und Accessoires Armbänder, Ringe und andere Accessoires sind künftig erlaubt – sofern sie nicht oder nur schwer abnehmbar, harmlos und sicher abgedeckt sind. Anders sieht es bei Schmuck und ähnlichen Zierden aus, von denen eine Gefahr ausgehen könnte. Sie müssen abgelegt werden; ein bloßes Abkleben genügt nicht. Die Entscheidung über eine potenzielle Gefahr obliegt dem Schiedsrichter. 10-Sekunden-Limit bei Wechseln Ab kommender Saison tickt bei Auswechslungen die Uhr: Zehn Sekunden hat der abgelöste Spieler demnach Zeit, das Feld zu verlassen. Wird dieses Limit überschritten, darf der einwechselbereite Kicker erst nach Ablauf von einer Minute und nur während einer Spielunterbrechung auf den Rasen.