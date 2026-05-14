Acht Oberligisten im Kampf um den Klassenerhalt: Wer zeigt Nerven?

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 32. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg steht ganz im Zeichen zweier sehr unterschiedlicher Spannungen. Ganz oben ist VfR Aalen bereits Meister, VfR Mannheim braucht nach der Niederlage im vorgezogenen Spiel in Pforzheim aber noch einen Punkt, um den Relegationsrang auch rechnerisch festzuzurren. Unten ist FC Denzlingen abgestiegen, für FSV 08 Bietigheim-Bissingen wird die Luft immer dünner. Und da bis hoch zu SSV Reutlingen noch niemand völlig sorgenfrei ist, trägt dieser Spieltag eine besondere Schärfe in sich: fast jedes Spiel riecht nach Druck, Nervosität und einer Entscheidung mit Folgen.

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FC Nöttingen kommt mit Wucht in dieses Spitzenspiel. Das 4:1 in Denzlingen war ein klarer Auftritt, der Rang drei festigte. FV Ravensburg setzte mit dem 5:0 in Essingen allerdings ein noch lauteres Signal und liegt nur einen Punkt hinter Nöttingen. Die Ausgangslage ist damit glasklar: Dritter gegen Vierter, beide mit Blick auf einen starken Endspurt. Dieses Duell ist eines der markantesten des Spieltags. Nöttingen kann den Verfolger distanzieren, Ravensburg mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen. Beide Mannschaften haben zuletzt ihre Offensivkraft nachdrücklich gezeigt, beide wissen aber auch, dass ein Rückschlag in dieser Tabellenregion sofort Spuren hinterlässt. Viel enger kann ein Verfolgerduell kaum sein.

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Der 1. Göppinger SV holte beim 2:2 in Pforzheim spät noch einen Punkt und hat damit zumindest ein Lebenszeichen gesendet. Mit 33 Punkten bleibt die Lage aber angespannt. SV Oberachern reist nach dem dramatischen 3:2 gegen Normannia Gmünd mit 48 Punkten deutlich entspannter an, kann sich aber ebenfalls noch nicht einfach zurücklehnen. Für Göppingen ist dieses Heimspiel von großem Gewicht. Die Mannschaft braucht jeden Zähler, um sich aus dem gefährlichen Bereich zu lösen. Oberachern kann mit einem Sieg weiter Abstand schaffen und die Saison in ruhigere Bahnen lenken. Es ist ein Spiel zwischen Druck und der Chance auf Befreiung – und gerade solche Konstellationen bringen oft besonders viel Emotion hervor. ---

Für den 1. FC Normannia Gmünd war das 2:3 in Oberachern ein bitterer Rückschlag, weil der Ausgleich erst spät fiel und die Niederlage noch später. Mit 35 Punkten steckt die Mannschaft weiter in jenem Feld, das noch nach unten schauen muss. Gegen TSG Backnang wartet nun ein direkter Konkurrent im engen Mittelfeld. Backnang unterlag zuletzt überraschend klar Bietigheim-Bissingen mit 0:3 und hat bei 36 Punkten nur einen Zähler mehr als Gmünd. Gerade deshalb trägt dieses Spiel enorme Wucht. Wer gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, rutscht wieder tiefer hinein in das unruhige Tabellenbild. Es ist ein klassisches Nervenspiel im unteren Mittelfeld – mit hoher Fallhöhe auf beiden Seiten. ---

Der Türkische SV Singen verlor zuletzt 0:2 gegen den Karlsruher SC II und steht mit 31 Punkten weiter auf einem heiklen Platz. Für den Aufsteiger wird der Druck von Woche zu Woche größer. Gegen TSV Essingen muss deshalb ein mutiger und stabiler Auftritt her, wenn die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebendig bleiben soll. Essingen wurde beim 0:5 gegen Ravensburg hart getroffen und hat nach zuvor starker Saison plötzlich einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Mit 53 Punkten ist die Lage zwar komfortabler, doch auch die Gäste wollen eine Reaktion zeigen. Singen kämpft ums Überleben, Essingen um Wiedergutmachung – eine Mischung, die dieses Spiel gefährlich und offen macht. ---

Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es kaum noch Spielraum. Das 3:0 in Backnang war ein starkes Signal, doch mit 27 Punkten bleibt die Mannschaft tief im Keller. Gegen den bereits abgestiegenen FC Denzlingen zählt deshalb nur ein Sieg. Alles andere würde die ohnehin prekäre Lage weiter verschärfen. Denzlingen verlor zuletzt 1:4 gegen Nöttingen und steht als Absteiger fest. Genau das macht solche Spiele oft schwer berechenbar: Der Druck liegt vollständig beim Gegner. Bietigheim-Bissingen muss liefern, Denzlingen kann freier auftreten. Für die Gastgeber ist es ein Spiel von elementarer Bedeutung, weil jeder verspielte Punkt im Saisonendspurt kaum noch zu reparieren wäre. ---

VfR Aalen hat mit dem 4:0 bei Türkspor Neckarsulm die Meisterschaft untermauert und kann als frisch gekrönter Titelträger nun befreit in dieses Heimspiel gehen. Vor eigenem Publikum dürfte die Atmosphäre besonders sein. Dennoch wird der Anspruch klar bleiben: Der Meister will nicht nur feiern, sondern weiter dominieren. 1. CfR Pforzheim kommt nach dem 2:1 gegen VfR Mannheim mit viel Selbstbewusstsein und 48 Punkten nach Aalen. Die Gäste haben damit ein starkes Zeichen gesetzt und sich weiter nach oben gearbeitet. Für Pforzheim ist es die Chance auf ein weiteres Ausrufezeichen, für Aalen die Bühne des Meisters. Das verspricht Qualität, Tempo und eine Menge Selbstbewusstsein auf beiden Seiten. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 15:30 PUSH

Für VfR Mannheim ist die Lage trotz der 1:2-Niederlage im vorgezogenen Spiel in Pforzheim weiterhin gut, aber noch nicht endgültig sicher. Ein Punkt fehlt noch, um Rang zwei und damit die Relegation auch rechnerisch festzumachen. Nach dem Dämpfer unter der Woche steht dieses Heimspiel deshalb unter klarer Spannung. Türkspor Neckarsulm ging zuletzt gegen Meister Aalen mit 0:4 unter und bleibt mit 33 Punkten tief in der Gefahrenzone. Die Gäste brauchen selbst dringend Zähler. Genau das macht dieses Duell so heikel: Mannheim spielt um die Absicherung nach oben, Neckarsulm ums Überleben nach unten. Es ist ein Spiel mit sehr unterschiedlichen Zielen, aber maximalem Druck auf beiden Seiten. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr FSV Hollenbach Hollenbach FC 08 Villingen Villingen 15:30 PUSH

FSV Hollenbach verlor in Reutlingen mit 2:5 und blieb damit bei 32 Punkten hängen. Die Mannschaft steckt weiter mitten im Abstiegskampf und braucht zuhause dringend Stabilität. Gegen FC 08 Villingen bietet sich die Chance, einen direkten Konkurrenten einzuholen oder zumindest weiter unter Druck zu setzen. Villingen erlebte binnen weniger Tage einen schweren Doppelschlag: erst das spektakuläre 3:3 gegen Mannheim, dann das 0:2 gegen den Karlsruher SC II im vorgezogenen Spiel. Mit 44 Punkten sind die Gäste noch nicht in akuter Panik, aber eben auch nicht durch. Hollenbach kämpft mit aller Wucht, Villingen um Ruhe. Vieles spricht für ein intensives Spiel mit spürbarer Nervosität. ---

Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II SSV Reutlingen Reutlingen 15:30 PUSH

Der Karlsruher SC II hat mit zwei Siegen in Folge – 2:0 in Singen und 2:0 in Villingen – eine eindrucksvolle Antwort im Saisonendspurt gegeben. Der Klassenerhalt ist gesichert, und genau das verleiht dieser jungen Mannschaft nun zusätzliche Freiheit. Zuhause kann der Aufsteiger nun mit Selbstvertrauen und Leichtigkeit auftreten. SSV Reutlingen gewann zuletzt 5:2 gegen Hollenbach und steht mit 41 Punkten auf Rang zehn. Doch selbst diese Position ist noch nicht vollkommen frei von Sorgen. Ein Auswärtssieg würde vieles beruhigen. Dieses Spiel ist deshalb interessant, weil beide Mannschaften mit Rückenwind kommen – die einen fast gerettet, die anderen schon sicher. Das verspricht ein offenes, lebendiges Duell.