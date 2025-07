Acht Neuzugänge: So verstärkt sich der TuRa Germania Oberdrees

Zu Beginn der Vorbereitung dürfte die Integration der neuen Spieler ganz oben auf der Agenda vom neuen Co-Trainer stehen - gleich acht neue Akteure gilt es beim Vorjahres-Siebten zu integrieren.

Der Transfer von Noah Schäfer steht dabei schon eine ganze Weile fest. Der 29-Jährige spielte lange für den SC Altendorf in der Bonner A-Liga und spielte zuletzt bei der SG Houverath/Mutscheid in der Kreisliga B Euskirchen. Jetzt wagt er zum ersten Mal den Schritt in die Bezirksliga. Auch Torwart Lukas Lanzerath kommt von der SG nach Oberdrees. Der 20-Jährige sammelte in der B-Liga seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich. Mit Julius Blumenauer ist allerdings direkt ein neuer Konkurrent für Lanzerath an Bord - der 21-Jährige stammt aus der Jugend des SC Uckerath. Zusammen mit dem erfahrenen Stammkeeper Dennis Ratzke bilden die beiden Jungspunde das Torwart-Trio.