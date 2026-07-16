Acht Neue, Trio aus Mondorf: So verstärkt sich der FC Hertha Rheidt

Yannik Böhr, hier noch bei der SG Stolberg, wechselt zum FC Hertha Rheidt – Foto: Walter Bongartz (HSV)

Der FC Hertha Rheidt ist seit dem Abstieg in die Bezirksliga 2019 so etwas wie die Konstante in Staffel 2. Der Verein aus dem Kreis Sieg landet mit einer erstaunlichen Zuverlässigkeit im Tabellenmittelfeld der siebthöchsten Spielklasse. Damit das so bleibt, hat sich Rheidt nach einigen Abgängen auch ausgiebig verstärkt: Mit den acht Neuzugängen bekommt Trainer Benedict Habroune ganz verschiedene Profile dazu.

In der Saison 2024/25 lieferte sich die Hertha noch Duelle mit dem späteren Meister TuS Mondorf, jetzt bedient sie sich gleich dreimal beim Landesligisten: Noah Pfeil, Aboubacar Sylla und Steffen Förster finden allesamt den Weg vom Nachbarverein nach Rheidt. Torwart Förster stand in der abgelaufenen Saison zweimal für den TuS zwischen den Pfosten. Mittelfeldmann Pfeil kam zu zwölf Einsätzen, Sylla immerhin zu zehn. Dazu wusste der Offensivspieler in der A-Liga-Reserve mit sieben Scorerpunkten in neun Spielen zu überzeugen.

Erfahrung auf hohem Niveau

Zu den drei Neuzugängen aus der Landesliga, gesellen sich zwei aus der Bezirksliga. Yannik Böhr kommt vom TuS Langerwehe, hat in der Vergangenheit aber auch schon auf deutlich höherem Niveau gespielt. Für Viktoria Arnoldsweiler, die Reserve von Alemannia Aachen, den FC Inde Hahn, Hilal-Maroc Bergheim und die Spvg Wesseling-Urfeld kommt der erfahrene Mittelfeldspieler auf insgesamt 120 Einsätze in der Mittelrheinliga. Auch Pascal Cerqueira-Pires, genau wie Böhr 33 Jahre alt, soll dem Bezirksligisten mit seiner Erfahrung helfen. Der Innenverteidiger war beim FC Germania Zündorf in den vergangenen Jahren gesetzt.