Acht neue Spieler für die DJK Keilberg

Nach intensiven Gesprächen ist es gelungen, fünf Spieler, die in der Vergangenheit bereits am Keilberg ihre Fußballschuhe geschnürt haben, wieder zur alten Wirkungsstätte zurückzuholen. Das sind Jacob Schmidt, Deniz Olucak, Florian Rieger, Andreas Melzer und Luis Schiller. „Das freut uns besonders, da es die Verbundenheit mit unserem Verein zeigt“, so Abteilungsleiter Markus Hofstetter. Zu den fünf „alten Neuen“ kommen drei weitere Spieler vom FC Tegernheim II – Thilo Cornelius sowie die ehemaligen Landesliga-Akteure Johannes Schmid und Niels Föll – zur DJK und runden so den Kader ab.



„Wir haben nun alle Positionen sehr gut besetzt. Es kommen tolle Fußballer zu uns, die auch menschlich hervorragend zu uns passen“, zeigt sich Hofstetter erfreut. Der neue Trainer André Schille hatte in den vergangen Jahren bereits Kontakt mit einigen der Spieler, etwa durch die Turniere des VKKK oder durch Schnittpunkte in Schwabelweis. „Ich habe mit allen sehr tolle Gespräche geführt. Es war lange nicht klar, wer und wie viele Spieler zu uns an den Keilberg wechseln. Dass nun alle zu uns kommen, ist der absolute Hammer. Wir wollen nun schnell zusammenwachsen und eine eingeschworene Gemeinschaft werden“, so Schille.



An der Seite des Cheftrainers steht Michael Wegmann, der als neuer Co-Trainer für die erste Mannschaft eingeplant ist. Der 36-Jährige war bereits in der abgelaufenen Saison Co-Trainer unter Schille in Schwabelweis, wird auch seinen Spielerpass mitnehmen. Das gleiche gilt für Markus Brandt, der das Trainerteam der DJK ergänzt und künftig die drei Torhüter trainieren wird. Beide arbeiten seit vier Jahren mit Schille zusammen und alle drei sind gut aufeinander abgestimmt. „Für wich war der Wechsel der beiden eine Herzensangelegenheit“, hebt Schill hervor. „Es ist toll, dass sie weiter an meiner Seite bleiben.“



Die Vorbereitung startet für beide Mannschaften am 16. Juni. Für die zweite Mannschaft von Trainer Florian Gnad sind vier Vorbereitungsspiele geplant. Gegner sind die DJK Dürnsricht-Wolfring II, der ASV Burglengenfeld II, die SG Regental II und der TSV Kareth-Lappersdorf III. Keilbergs Erste bestreitet neben dem Toto-Pokal insgesamt fünf Vorbereitungsspiele. Dabei geht es gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring, die SpVgg Willenhofen, den SC Weinberg Schwandorf, den TSV Alteglofsheim II den Serbischen Club Regensburg.