Acht neue Meister in der Oberpfalz

Das Saisonfinale rückt mit großen Schritten näher. Es ist die Zeit der Entscheidungen. In der Oberpfalz stehen mittlerweile 14 Herren-Meister fest, von denen sich acht am vergangenen Wochenende die Liga-Krone aufsetzen. Viele weitere Mannschaften sind nur noch einen Schritt vom Titel entfernt. Der große Meister-Überblick.

SG Hohenschambach, Kreisklasse 3 Erstmals seit Ende der 80er-Jahre kann wieder mal ein Tieflader mit einer SGH-Meistermannschaft darauf durch Hohenschambach fahren. Ein ungefährdeter 5:1-Auswärtssieg in Brunn bescherte den Titel, an dem eigentlich längst niemand mehr gezweifelt hatte. Nach 20 endlosen Jahren in der Kreisklasse sind die „Schamarer“, die nur ein Saisonspiel verloren, zurück im Kreisoberhaus.

Riesenfreude in Hohenschambach: Nach 20 Kreisklassen-Jahren ist die SGH zurück in der Kreisliga. – Foto: Verein

Serbischer Club-Donau Regensburg, A-Klasse 2Auch im Osten Regensburgs konnte am Sonntagnachmittag die Party steigen. Weil Verfolger ESV Regensburg patzte, krönte sich der Serbische Club-Donau vorzeitig zum Champion der A2. Beim 6:0-Heimsieg gegen Burgweinting II wurden keine Zweifel gelassen. Der Aufstieg in die Kreisklasse bildet den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.Können am kommenden Spieltag aus eigener Kraft Meister werden:

SV Töging, Kreisliga 2

SV Aichkirchen, A-Klasse 4





Kreis Amberg/Weiden

DJK Ursensollen, Kreisklasse Süd

5:0, 8:0 und 6:0 – die DJK Ursensollen hat in den letzten Spielen nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie verdient in die Kreisliga aufsteigt. Mit der Meisterfeier war am Wochenende noch gar nicht unbedingt zu rechnen. Doch Verfolger Germania Amberg vergeigte parallel sein Heimspiel und so standen Tür und Tor offen. Den Matchball nutzte die DJK sogleich, gewann zu Hause locker mit 6:0.







Champion der Kreisklasse Süd: DJK Ursensollen. – Foto: Verein





SV Loderhof/Sulzbach, A-Klasse Nord

Am Stadtrand von Sulzbach-Rosenberg ist nächste Saison Kreisklassen-Fußball zu sehen. Der SV Loderhof zeigte auch im Schlussspurt keine Schwächen und ist vor seinem letzten Saisonspiel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Ein schöner Erfolg, nach sportlich schwierigen Jahren und sogar einer Spielzeit in der B-Klasse.





Können am kommenden Spieltag aus eigener Kraft Meister werden: SV Etzenricht, Bezirksliga Nord

SpVgg Schirmitz, Kreisliga Nord

SF Ursulapoppenricht, Kreisliga Süd

SV Altenstadt/Voh., A-Klasse Ost

VfB Weiden, B-Klasse Ost SV Loderhof/Sulzbach, A-Klasse NordAm Stadtrand von Sulzbach-Rosenberg ist nächste Saison Kreisklassen-Fußball zu sehen. Der SV Loderhof zeigte auch im Schlussspurt keine Schwächen und ist vor seinem letzten Saisonspiel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Ein schöner Erfolg, nach sportlich schwierigen Jahren und sogar einer Spielzeit in der B-Klasse.Können am kommenden Spieltag aus eigener Kraft Meister werden:

Standen bereits als Meister fest: SC Luhe-Wildenau II, Kreisklasse Ost

SpVgg Trabitz, Kreisklasse West

FC Amberg II, B-Klasse Süd

Kreis Cham/Schwandorf

SG Chamerau / Chammünster, Kreisklasse Ost

Nicht zuletzt aufgrund namhafter Sommer-Transfers zählte Chamerau/Chammünster von Vornherein zu den Top-Favoriten auf den Titel. Und dieser Rolle wurde man auf beeindruckende Art und Weise gerecht. Keine Mannschaft der Liga hat so viele Tore erzielt und so wenige Gegentore kassiert, keine so viele Spiele gewonnen. Ein klarer 4:0-Erfolg in Bad Kötzting bringt die 2022 gegründete Spielgemeinschaft final in die Kreisliga.



1. SG Regental, Kreisklasse Süd

Die Fußballer aus Kirchenrohrbach und Walderbach haben es gepackt! Während Titel-Wiedersacher Stamsried im neuen Jahr immer wieder Federn ließ und auch das Direktduell verlor, zeigte die SG Regental keine Nerven. Natürlich wurde am Sonntag die Rückkehr in die Kreisliga nach siebenjähriger Abstinenz gebührend gefeiert. Meisterlich war auch der entscheidende 8:1-Kantersieg auf heimischen Terrain.







Der SC Michelsneukirchen dominierte die A-Klasse Ost heuer nach Belieben. – Foto: Verein