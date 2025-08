Acht Neue in der Regionalliga-Startelf des FC Bayern im Vergleich zum Vorjahr

In der Startelf verblieben lediglich Abwehr-Mann Julien Yanda, sowie die Mittelfeldspieler Felipe Chavez und Adin Licina. Dazu schaffen Guido Della Rovere, Magnus Dalpiaz oder Tim Binder den Sprung von der Ersatzbank in die Startelf. Der Rest der Neuen kam aus der Jugend oder von anderen Vereinen.

„Passt einfach“: Ex-Profi Schmitz verstärkt die Amateure

Auf der Zugangsseite vermeldete der FC Bayern einige klangvolle Namen. Der ehemalige Bundesligaprofi Benno Schmitz kehrte nach elf Jahren zu seinem Ausbildungsverein zurück. Nach Stationen wie RB Leipzig und dem 1. FC Köln steht der 30-Jährige wieder für die Bayern-Amateure auf dem Platz. Trainer Seitz zeigt sich begeistert von der Rückkehr: „Er ist bei Bayern München groß geworden und hat später große Erfolge gefeiert. Das passt einfach, deshalb war schnell klar, dass wir und er das machen werden.“

Auch im Angriff verstärkten sich die Münchner namhaft. Vom Drittligisten Alemannia Aachen wechselte Stürmer Anton Heinz an die Isar. Mit 20 Saisontoren trug der 27-Jährige vor zwei Jahren entscheidend zum Aufstieg der Aachener in die 3. Liga bei. Nach einem Jahr Profi-Fußball kehrt er nun in die Regionalliga zurück. Sein Coach hat hohe Erwartungen an ihn: „Wir hoffen, dass er so eine gute Quote wie im Aachener Aufstiegsjahr auch bei uns auf den Platz bekommt.“

Neben erfahrenen Routiniers richtet der Rekordmeister den Fokus auf junge Spieler. Die Münchner sicherten sich die Dienste der Talente Artur Degraf (SSV Ulm) und Richard Meier (SV Sandhausen). Vom Campus stießen unter anderem Leon Klanac, Jannis Bärtl, Maximilian Schuhbauer und Chivano Wijks zur Zweitvertretung.

Acht Spieler aus der Startelf des letzten Regionalliga-Spiels haben den FC Bayern verlassen

Auch auf der Abgangsseite gab es viel Bewegung. Acht Startelfspieler des letzten Saisonspiels des Vorjahres sind weg. Größter Verlust ist wohl Luca Denk. Der Anführer der Amateure schließt sich dem niederländischen Zweitligisten FC Emmen an. Zudem haben Matteo Perez Vinlöf (Dinamo Zagreb), Emirhan Demircan (FC Utrecht), Gabriel Marusic (Austria Salzburg), Max Schmitt (SSV Ulm), Paul Scholl (Karlsruher SC), Jonathan Asp Jensen (Grashopper Zürich) und Maximilian Wagner (SV Sandhausen) haben den Verein entweder dauerhaft oder per Leihe verlassen.

Für einige Talente der Sprung in den Profifußball. „Fast jedes zweite Talent unserer Campus-Absolventen etabliert sich nachhaltig in einer Profiliga. Das ist ein überragender Wert“, sagte Holger Seitz zufrieden über das Kommen und Gehen. (ng)