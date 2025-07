Acht neue Coaches hoffen auf einen erfolgreichen Start

Man darf also wieder gespannt sein, wer sich in den kommenden 26 Spieltagen zum Kreis der "Creme de la Creme" zählen darf und am Ende dann den Zug in Richtung Bezirksliga besteigt. Der Startschußss zur Kreisligasaison 2025/26 fällt nun bereits am heutigen Freitag mit gleich vier Partien. Da prallen im offiziellen Eröffnungsspiel (Anstoß 18 Uhr) im Beisein des Kreisspielleiters Albert Kellner in Haidenaab der gastgebende ASV und der TSV Reuth aufeinander. Eine halbe Stunde später Zeit duellieren sich in Kulmain der Sportverein seine Gäste aus der Garnisonsstadt Grafenwöhr, in Kohlberg prallt der Gastgeber auf den FC Vorbach und die Rogers Arena in Eschenbach sieht das erste Derby der Saison, wenn der SCE den hochgehandelten Neuling aus Trabitz erwartet. Alle restlichen drei Partien des 1. Spieltags finden am Sonntag statt.

Im Überblick die Matches des 1. Spieltags in der Kreisliga Nord:

Punktspielpremiere für den neuen ASV-Coach Michael Kaufmann, der sich natürlich einen erfolgreichen Start an neuer Wirkungsstätte wünscht. Beim Gast erinnert man sich gerne an die Frühphase der vergangenen Saison, wo man einen glänzenden Start hinlegen konnte. Ziel wird es sein, auch in diese Spielzeit mit einem positiven Erlebnis zu gehen. "Die Vorbereitung verlief überwiegend positiv. Die Beteiligung im Training war sehr hoch und die Mannschaft auch motiviert. Einzig der Abschlusstest, bei dem wir spielerisch nochmal mit dem System variiert haben, ging gänzlich daneben. Aber dafür ist eine Vorbereitung ja auch da. Insgesamt bin ich also zufrieden, auch wenn nach wie vor Luft nach oben ist und noch nicht alle Rädchen so ineinander greifen, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Nach sieben Jahren ist es ganz normal, dass die Umstellung auch Zeit und Geduld brauchen wird, aber das sehe ich gelassen, auch wenn die Ergebnisse am Anfang vielleicht noch nicht so stimmen. Das ist ein längerer Prozess und man muss konsequent bleiben, auch bei kurzzeitigen Enttäuschungen oder Rückschlägen. So gehen wir motiviert und mit Vorfreude ins erste Match und müssen uns wie jedes andere Team auch ein bisschen überraschen lassen, wo wir denn nun stehen. Die Einschätzung kann man wohl erst nach fünf bis sieben Spieltagen mal etwas präzisieren. Kadertechnisch werden leider vier oder fünf Stammkräfte fehlen, sowohl verletzungs- als auch urlaubsbedingt. Auch das ist zu diesem Zeitpunkt normal. Ob mein Bruder daher schon mit zum Kader stößt, entscheiden wir kurzfristig", so das ausführliche Statement von ASV-Cheftrainer Michael Kaufmann. "Die Vorbereitung verlief nicht ganz reibungslos. Wir mussten personell viel jonglieren – gleich am ersten Trainingstag gab es zwei Verletzungen und dazu kamen weitere Ausfälle. Trotzdem sind wir gut gerüstet für den Ligastart. Mit Haidenaab erwartet uns ein Gegner, der uns alles abverlangt. Durch den Trainerwechsel ist zu vermuten, dass die Mannschaft hochmotiviert ist. Wir werden darauf eingestellt sein und Paroli bieten, um etwas Zählbares mitzunehmen", erklärt Gästespielertrainer Tom Wildenauer.

Der letztjährige Rangvierte prallt auf den besten Aufsteiger der letzten Spielzeit, das lässt einiges erwarten. Da der Gastgeber wieder im oberen Drittel mitmischen möchte, soll natürlich gleich der erste Dreier her. Beim Gast darf man gespannt sein, wie sich die doch auf einigen Positionen umformierte Elf bei einem der Mitfavoriten schlägt, natürlich will man sich nicht mit leeren Händen aus dem Klosterdorf verabschieden. "Der VfB Rothenstadt hat mächtig aufgerüstet und gehört sicher zum Mitfavoritenkreis. Allein die Verpflichtung von Michael Jonczy ist eine Bereicherung für die gesamte Liga. Unser Kader ist nicht groß, aber die Jugendspieler, sowie der ein oder andere Nachrücker aus der 2. Mannschaft haben den etablierten Spielern durchaus Druck in der Vorbereitung gemacht und sich für höhere Aufgaben empfohlen. Philipp Tauber und Jakob Diepold sind frisch operiert und fallen länger aus. So gesehen lief die Vorbereitung nicht gut, einige Spieler waren immer wieder beruflich verhindert oder hatten mit diversen Wehwehchen zu tun. Die Ergebnisse in der Testphase waren in Ordnung, sind aber Makulatur, so dass eine Prognose im ersten Spiel schwer ist. Wir gehen aber positiv gestimmt in die Saison und freuen uns auf die "beste Kreisliga aller Zeiten", so FCT-Coach Björn Engelmann. "Der FC Tremmersdorf hat sich in der vergangenen Spielzeit besonders durch seine Heimstärke ausgezeichnet und zählt nicht ohne Grund zu den schwierigsten Auswärtsaufgaben der Liga. Wir gehen mit Respekt, aber auch mit einer klaren Zielsetzung in diese Partie. Wir erwarten ein intensives Spiel vor vielen einheimischen Zuschauern. Die Partie bietet uns die Möglichkeit, direkt zum Auftakt eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen. Wir wissen, dass es kein einfaches Spiel wird, sind aber gut vorbereitet und kennen unsere eigenen Stärken. Ziel ist es, mit etwas Zählbarem in die Saison zu starten", sagt VfB-Trainer Hakan Boztepe.

In Kulmain prallen zwei Mannschaften aufeinander, die sich viele Jahre in der Bezirksliga spannende Duell lieferten, gehörten sie doch lange zu deren festem Inventar. Man darf gespannt sein, wie sich der quasi "runderneuerte" Bezirksligaabsteiger präsentiert. Die Drechsler-Elf wird ihr sicher gleich ein mehr als unbequemer Gegner sein und im Heimspiel nicht leer ausgehen wollen. "Unsere Vorbereitung war insgesamt in Ordnung, trotz wechselnder Ergebnisse in den Testspielen. Trainingsbeteiligung war gut, die Jungs haben toll mitgezogen. Unser Problem heuer ist, dass wir einen relativ kleinen Kader haben, deshalb wird es nicht einfach, durch die Saison zu kommen. Natürlich haben wir unsere Alten immer noch im Hintergrund, Ziel bleibt aber, unsere Jungen einzubauen. Was unser Saisonziel betrifft, wollen wir möglichst schnell Punkte holen, um nicht in den Abstiegssog zu geraten. Unser Auftaktprogramm ist heftig, in den ersten fünf Wochen treffen wir auf drei von den fünf Topfavoriten. Da ist es wichtig, zu punkten, denn wir wollen ja nicht gleich hinten reinrutschen. Am besten wir beginnen damit am Freitag schon, allerdings gibt es sicher leichtere Auftaktgegner wie Grafenwöhr. Das letzte gewonnene Testspiel gegen Königstein mit engem Kader soll uns nun Mut machen. Mit hoffentlich einem breiter aufgestellten Aufgebot wollen wir zuhause zum Start natürlich was mitnehmen", so SVK-Übungsleiter Oliver Drechsler. "Die Jungs haben den Abstieg mittlerweile verdaut und sind gewillt, eine ordentliche Kreisligasaison zu spielen. Wir sind bereit, haben hart und intensiv trainiert, so daß die Truppe in einem top Zustand ist, was die Kondition angeht. Im dreitägigen Trainingslager durfte ich die Mannschaft besser kennenlernen, die Testspiele waren insgesamt zufriedenstellend, man hat gesehen, dass die Jungs motiviert und heiß darauf sind, dass es endlich los geht. 18 Mann eines 22 Mann-Kaders durchschnittlich im Training ist stark, da sieht man, dass alle die Herausforderung Kreisliga annehmen wollen. Wir gehen positiv ans erste Spiel heran, wollen gut starten. In Kulmain wartet eine etablierte Kreisligamannschaft, doch reisen wir dahin, um gleich ein Ausrufezeichen zu setzen. Der Kader ist nahezu komplett, wir sind gerüstet", so der neue Gästetrainer Turan "Bobby" Bafra.

So., 27.07.2025, 15:00 Uhr TSV Erbendorf Erbendorf SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 15:00 PUSH

Im "Kreinzl" bekommen die Fans gleich zum Auftakt ein Match zu sehen, in dem zwei Teams mit Ambitionen auf eine vordere Platzierung die Klingen kreuzen. Hier (Benjamin Scheidler) wie dort (Daniel Maier) geht man mit einem neuen Mann auf der Kommandobrücke ins Spiel, man darf gespannt sein, ob sich deren Handschrift schon erkennen lässt. "Wir sind mit dem Verlauf der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden. Die Mannschaft zeigte immer hohe Intensität in den Einheiten und vor allem im spielerischen Bereich haben wir uns enorm weiterentwickelt. Natürlich wurde auch am Fitnesszustand von Woche zu Woche hart gearbeitet. Die Neuzugänge wurden von der Mannschaft top integriert und auch die Testspiele verliefen vielversprechend und haben uns wichtige Erkenntnisse mit auf den Weg gegeben. Wir schauen optimistisch in die neue Saison und persönlich sehe ich die Manndchaft auf einem sehr guten Weg. Mit Auerbach erwarten wir gleich einen „dicken Brocken“ und auch einen der Topfavoriten auf den Titel zum Auftaktspiel. Vor allem mit Trenz, Keil und Förster haben sie da schon überdurchschnittliche Kreisligaspieler in ihren Reihen. Davor sind wir natürlich gewarnt, aber auch im Gegenzug bringen wir schon auch viel Qualität mit in dieses Spiel. Wir verspüren schon eine gewisse Vorfreude auf dieses Match und sind auch auf alle Abläufe bestens vorbereitet! Es werden sicherlich Kleinigkeiten über den Ausgang des Spiels entscheiden. Wir gehen hochmotiviert in diese Partie, werden sehr viel investieren müssen um am Ende erfolgreich zu sein. Ich bin aber zu hundert Prozent von der Mannschaft überzeugt, weiß was sie im Stande ist zu leisten, heißt, wir wollen ganz klar den vollen Ertrag im Kreinzl behalten", so ein Entschlossenheit verbreitender TSV-Spielercoach Benjamin Scheidler. "Wir haben mit Erbendorf zum Start gleich einen dicken Brocken vor der Brust, den ich auch bis zum Ende der Saison weit vorne sehe in der Tabelle. Der TSV ist seit Jahren ein starkes Team, das nicht umsonst kurz vorm Aufstieg stand. Wir müssen also ab der ersten Sekunde der neuen Saison sofort an unsere Leistungsgrenze kommen. Ich bin mit der Vorbereitung soweit zufrieden. Wir zeigen bereits sehr gute Ansätze, worauf aufgebaut werden kann. Einsatz und Wille, sowohl in den Trainingseinheiten, als auch in den Vorbereitungsspielen, stimmt absolut. Wir sind heiß auf die neue Saison", sagt Daniel Maier, Spielertrainer der Bergstädter.

Heute, 18:30 Uhr SC Eschenbach 1923 Eschenbach SpVgg Trabitz SpVggTrabitz 18:30 PUSH

"It´s Derbytime" heißt es in der Rogers Arena in Eschenbach, wo die Rußweiherstädter mit dem Nachbarn und Aufsteiger gleich einen "dicken Brocken" vorgesetzt bekommen. Für den SCE, der mit neuem Coach (Muhammet Dal) dem Ligaerhalt oberste Priorität verleiht, wäre ein erfolgreicher Start natürlich wichtig, vor allem für´s Selbstbewußtsein. Dass die auf einigen Positionen erheblich verstärkten Gäste in neuer Umgebung natürlich gleich an die Erfolge der letzten Spielzeit anknüpfen wollen, versteht sich allerdings von selbst. "Die Vorbereitung war durchwachsen, weil immer wieder Spieler angeschlagen, im Urlaub, oder beruflich verhindert waren. Im Großen und Ganzen aber war sie von der Leistungsbereitschaft her in Ordnung. Morgen spielen wir gegen einen der Meisterschaftskanditaten, der gute Einzelspieler geholt hat und solche auch schon im Kader hatte. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst, werden aber alles in die Waagschale werfen und versuchen unsere beste Leistung zu bringen. Wir freuen uns auf das Spiel", sagt der neue SCE-Trainer Muhammet Dal. "Nach einer intensiven Vorbereitung mit einigen Highlights ist es endlich so weit: Der Ligaauftakt steht bevor. Als Aufsteiger betreten wir Neuland - die Kreisliga ist für unseren Club ein echtes Novum. Unser Ziel ist es, dass wir uns in der neuen Spielklasse gut einfinden und von Beginn an punkten. Zum Start wartet gleich ein besonderes Duell: Auswärts beim SC Eschenbach, einem direkten Nachbarn. Das Derby am Freitagabend verleiht dem Auftaktspiel zusätzlichen Reiz und sorgt für eine Extraportion Motivation in unserer Mannschaft. Wir gehen mit Selbstbewusstsein in die Partie, sehen uns in der Favoritenrolle und wollen das Spiel für uns entscheiden", lässt SpVgg-Chefanweiser Thomas Baier keinen Zweifel daran, dass der Aufsteiger auf Sieg spielen wird.

Eine turbulente Woche vor dem Auftakt mit einem überraschenden Trainerwechsel liegt hinter dem SCK. Unberührt davon bleibt die Hoffnung auf eine sorgenfreiere Spielzeit, in die der SCK gleich mit einem positiven Erlebnis starten möchte. Die Gäste von der Landesgrenze reisen die weite Strecke von fast 90 Kilometern allerdings mit dem gleichen Ansinnen, selbstbewußt erklären sie einen Dreier als das erklärte Ziel. "Durch die Teilnahme an der Relegation in der letzten Saison starteten wir quasi ohne Pause in die Vorbereitung der Saison 25/26. Die vergangene Saison hat uns gezeigt, wie wichtig der Start in die neue Saison sein wird. Unser Gegner Eslarn wird die erste große Herausforderung auf dem langen Weg zu unserem Ziel Klassenerhalt. Leider werden wir auch diese Saison mit einigen Langzeitverletzten zurecht kommen müssen, was uns aber nicht abhalten wird, Spiel für Spiel alles zu geben und somit zuversichtlich auf unser Ziel Klassenerhalt hinzuarbeiten", sagt Andreas Freiberger, seit wenigen Tagen der Cheftrainer in "Dumba". "Der Fokus der Vorbereitung lag auf der Fitness und darauf, dass die Mannschaft mein neues Spielsystem verinnerlicht. Eine richtig gute Leistung haben wir gegen die Bezirksligamannschaft des FC Weiden Ost gezeigt - trotz einer 2:4-Niederlage. Leider waren wir immer wieder von Verletzungssorgen betroffen. Nach über 17 Trainingseinheiten gilt es nun aber, den Blick für den SCK zu schärfen. Es wird für uns eine richtungsweisende Partie, ein schwieriges Auswärtsspiel, wir sind uns durchaus bewusst, dass wahrscheinlich nur Nuancen entscheiden werden. Wer den Sieg schlussendlich mehr will, wird das Spiel gewinnen. Für uns steht fest, dass alles andere als drei Punkte enttäuschend wären", so Gästespielertrainer Peter Rackl.