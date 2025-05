Acht Minuten kosten den FVE2 drei wichtige Punkte

Acht Minuten kosten die 2. Mannschaft des FVE drei ganz wichtige Punkte. Eine gute kämpferische und geschlossene Mannschaftsleistung zeigte der FVE2 in den ersten 45 Minuten. Nach Flanke von Marius Rieger köpft Patrick Tohn bereits nach 6 Minuten den FVE in Führung. Diese Führung wurde eine Viertelstunde später durch Sören Heiser weiter ausgebaut, der einen Eckball direkt ins Tor zirkelte. Der FVE2 verteidigte geschlossen. Kurz vor der Halbzeit musste man dann den Anschlusstreffer hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Der FVE2 war komplett von der Rolle. Der FC Jöhlingen erzielte in acht Minuten 4 Treffer. Aus der Führung wurde ein deutlicher Rückstand. Erst nach dem fünften Gegentreffer besann sich die Mannschaft wieder und kam zurück ins Spiel. Leider zu spät. Maximilian Lauinger und Patrick Tohn mit einem Elfmeter brachten den FVE nochmal in Schlagdistanz. Man warf in den letzten Minuten alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Eine ganz bittere Niederlage, die die Mannschaft nun schnell wieder aus dem Kopf bekommen muss.