Acht Minuten, die den Fußball verändern könnten Der niederländische Verband zeigt nach dem Eklat von Breda Milde – und öffnet damit eine gefährliche Tür für den Amateurfußball von ck · Heute, 13:09 Uhr · 0 Leser

Kurioses Urteil nach Spiel-Abbruch: In der niederländischen Eredivisie werden die letzten acht Minuten des Duells zwischen Absteiger NAC Breda und dem SC Heerenveen unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgeholt. – Foto: IMAGO

Nach Feuerwerkswürfen und Spielabbruch darf NAC Breda die letzten Minuten gegen Heerenveen nachholen statt eine Niederlage am Grünen Tisch zu kassieren. Die Entscheidung wirkt pragmatisch, könnte aber weit über die Eredivisie hinaus Folgen haben – gerade auf Deutschlands Amateurplätzen.

Der Fall aus Breda wirkt auf den ersten Blick wie eine Randnotiz aus dem niederländischen Fußball. Acht Minuten Geisterspiel statt einer Wertung gegen den Gastgeber – pragmatisch, fast milde. Doch hinter dieser Entscheidung steckt eine Frage, die weit über die Eredivisie hinausreicht: Wie weit darf der Fußball Verständnis für die Emotionen seiner Fans zeigen, ohne seine eigenen Regeln auszuhöhlen? Der Abstieg eines Vereins ist kein gewöhnlicher sportlicher Rückschlag. Für viele Anhänger bedeutet er den Verlust von Identität, Stolz und Ritualen. In Breda entlud sich dieser Frust auf hässliche Weise. Feuerwerkskörper flogen aufs Feld, der Schiedsrichter brach die Partie ab. Und dennoch wird das Spiel nicht mit 0:3 gegen den Klub gewertet, wie es sonst üblich wäre. Stattdessen sollen acht Minuten ohne Zuschauer nachgespielt werden – als hätte der Fußball Verständnis für den Ausnahmezustand eines emotional kollabierenden Stadions.

Genau darin liegt das Problem. Denn der Fußball lebt zwar von Leidenschaft, aber er funktioniert nur mit klaren Grenzen. Wer Pyrotechnik auf den Platz wirft und einen Spielabbruch provoziert, überschreitet diese Grenze bewusst. Wenn der Verband daraus nun keinen sportlichen Nachteil entstehen lässt, sendet er ein gefährliches Signal: Unter bestimmten Umständen kann ein Klub auf Milde hoffen, selbst wenn seine Anhänger die Kontrolle verlieren.